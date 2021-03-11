Olta misinasına takılan Caretta Caretta'nın yaşam savaşı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Olta misinasına takılan Caretta Caretta'nın yaşam savaşı

11.03.2021 09:43 | Son Güncelleme: 11.03.2021 09:48

Olta misinasına takılan Caretta Caretta'nın yaşam savaşı Balıkçılar tarafından ölmek üzereyken fark edilen Caretta kurtarılıp denize bırakıldı Antalya'nın Kemer ilçesinde denize açılan amatör balıkçılar, çok iğneli sabit oltanın (perakete) misinasına sarılmış halde yaşam savaşı veren...

Olta misinasına takılan Caretta Caretta'nın yaşam savaşı

Balıkçılar tarafından ölmek üzereyken fark edilen Caretta kurtarılıp denize bırakıldı

ANTALYA - Antalya'nın Kemer ilçesinde denize açılan amatör balıkçılar, çok iğneli sabit oltanın (perakete) misinasına sarılmış halde yaşam savaşı veren Caretta Caretta'yı özgürlüğüne kavuşturdu.

Balık tutmak için küçük bir motorlu tekneyle denize açılan vatandaşlar, denizin üzerinde yüzmekte olan plastik bidon gördü. Önce çöp sanarak bidonu almak isteyen vatandaşlar, biraz daha yaklaştıklarında, suyun bir iki metre altında bidona bağlı misinaya dolanmış halde çırpınan ve ne yüzeye çıkabilen ne de dalabilen Caretta Caretta'yı fark etti. Birkaç başarısız denemeden sonra bidonu yakalamayı başaran vatandaşlar, misinayı çektiklerinde, üzerinde yüzlerce olta iğnesi bulunan misinaya tamamen dolanmış haldeki hayvanın nefes almakta bile güçlük çektiğini gördü. Misinanın bir bölümünü çözerek, bir bölümünü bıçakla keserek açan vatandaşlar sayesinde özgürlüğüne kavuşan Caretta Caretta hemen denizin derinliklerine dalarak kayboldu.

Caretta Caretta'nın; yöreden yöreye değişen telaffuzlarla Parakete, Paragat, Barikat, Baragadi gibi isimler verilen şamandıralı çok iğneli oltaya takıldıktan sonra uzun süre sürüklediği ve dolandığı misina hareket imkanını tamaman kısıtlayınca ölümle burun buruna geldiği tahmin ediliyor. Misinalar yüzünden su üstüne çıkamayan, dolandığı misinalar şamandıra bidonuna bağlı olduğu için derinlere dalamayan Caretta Caretta'yı kurtaran vatandaşlar, misina üzerindeki olta iğnelerinin paslanmış olmasının, hayvanın uzun süredir yaşam savaşı verdiğine işaret ettiğini belirtti.

Olta misinasına takılan Caretta Caretta'nın yaşam savaşı
Olta misinasına takılan Caretta Caretta'nın yaşam savaşı
Olta misinasına takılan Caretta Caretta'nın yaşam savaşı
Olta misinasına takılan Caretta Caretta'nın yaşam savaşı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HANIM TÜRK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Pervin Buldan Ekrem İmamoğlu Abdülhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Nükhet Duru Aleyna Tilki Ayşegül Çınar Meghan Markle
Spor Mesut Özil Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Olta misinasına takılan Caretta Caretta'nın yaşam savaşı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 09:52:04. #1.14#
title