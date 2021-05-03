Olta makarasından oda spreyi motoruna her atığı yeni ürüne dönüştürüyor
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Olta makarasından oda spreyi motoruna her atığı yeni ürüne dönüştürüyor

Olta makarasından oda spreyi motoruna her atığı yeni ürüne dönüştürüyor
Anadolu Ajansı / Deniz Açık - Haberler | Kültür Sanat

Eskişehirli 20 yaşındaki tamir meraklısı Enes Bozkurt, arızalanan çeşitli araç ve gereçler ile çöpe atılan hurda malzemelerin parçalarını kullanarak farklı amaçlarla kullanılan yeni ürünler ortaya çıkarıyor.

Eskişehirli 20 yaşındaki tamir meraklısı Enes Bozkurt, arızalanan çeşitli araç ve gereçler ile çöpe atılan hurda malzemelerin parçalarını kullanarak farklı amaçlarla kullanılan yeni ürünler ortaya çıkarıyor.

Sarıcakaya Anadolu İmam Hatip Lisesinden mezun olan ve Mihalgazi ilçesine bağlı kırsal SakarııIlıca Mahallesi'nde yaşayan Bozkurt, evinin bahçesinde oluşturduğu 8 metrekarelik atölyesinde atık malzemeleri geri dönüştürüyor.

Olta makarası, tahta parçaları, atık metaller, oda spreyi ve elektrikli ev aletlerinin motorları, bilgisayar parçalarından ot çapalama, kıyma ve kuluçka makineleri, su değirmeni, rüzgar gülü, uzaktan kumandalı küçük bir traktör yapan Bozkurt, evde kullanım dışı kalan hiçbir eşyayı çöpe attırmıyor. Bozkurt, komşularının getirdiği eski elektronik malzemeleri de değerlendiriyor.

"Motor parçaları, kablolar çok işime yarıyor"

Enes Bozkurt, AA muhabirine, küçük yaşlarda inşaat ustası olan babasını izleyerek bir şeyler yapmaya çalıştığını söyledi.

Bir ev aleti bozulduğunda söküp farklı ürüne dönüştürdüğünü belirten Bozkurt, şöyle devam etti:

"Bizim evde hiçbir şey atılmaz. En ufak parçalar bile illa ki bir yerde lazım oluyor. Annem, babam bazen bu durumdan şikayet ediyor. Bir malzemeye ihtiyacım olduğunda malzemelerin atıldığı çöplüğe gidiyorum. Orada işime yarayabilecek malzemeleri araştırıyorum. Hurda malzemeler var mı diye bakıyorum. Komşulardan da bana atık malzeme getirenler oluyor. Genellikle radyolar bozuluyor. Onları kullanmam için bana getiriyorlar. Motor parçaları, kablolar çok işime yarıyor."

Bilgisayar fanlarından kuluçka makinesi

Bozkurt, bazen bir ürün ortaya çıkarmak için kullanacağı el aletlerini de kendisinin tasarladığını anlattı.

İp çekme kolu bozulan odun testeresinin motorunu, eski bisikletleri değerlendirdiğini ifade eden Bozkurt, arızalanan çamaşır makinesinin su boşaltma motorundan elektrik üreten dinamo yaptığını dile getirdi.

Küçük traktörün diferansiyelini olta makarasından, motorunu şarjlı matkaptan, tekerlek dönüşlerini sağlayan mekanizmayı oda spreylerinin motorlarından oluşturduğunu belirten Bozkurt, "Küçük bir forklift yapmak için evde kullandığım bilgisayarı söktüm, CD okuyucusunu kullandım. Fanlarından kuluçka makinesi yaptım." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

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