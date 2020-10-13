Olta balıkçılarının bıraktığı idrar şişeleri pes dedirtti
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Olta balıkçılarının bıraktığı idrar şişeleri pes dedirtti

13.10.2020 00:57 | Son Güncelleme: 13.10.2020 01:02
Olta balıkçılarının bıraktığı idrar şişeleri pes dedirtti

İstanbul'un denizle buluştuğu hemen hemen her noktası olta balıkçıları ile dolup taşıyor.

İstanbul'un denizle buluştuğu hemen hemen her noktası olta balıkçıları ile dolup taşıyor. Olta balıkçılarının hafta sonu Tarabya Sahili'nde bıraktığı kirlilik ise vatandaşların tepkisine neden oldu. Vatandaşlar tarafından kirliliğin sebebinin olta balıkçıları olduğu dile getirilirken ortaya atılan bir iddia "bu kadar da olmaz" dedirtti. Balıkçılar çevreyi kirlettikleri yetmiyormuş gibi idrarlarını bile pet şişelere yaparak çevreye attı.

Tarabya Sahili'ndeki kirlilik görenleri isyan ettirdi. Geçtiğimiz hafta sonu sahildeki yürüyüş alanlarındaki çöpleri gören vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Poşetler dolusu çöpün yanı sıra yerlerdeki maske, eldiven ve bankların üzerine bırakılan çöpler tepki topladı. Çevredeki kirliliğin nedeninin balık tutan kişiler olduğu belirtilirken balık tutanların idrarlarını pet şişelere yaptığı bu yetmezmiş gibi pet şişeleri de alanda bıraktığı iddiası ise bu kadarına da pes dedirtti. Sahildeki pet şişeler ve bırakılan çöpler ise kameralara yansıdı.

"Çöpleri olduğu yere bırakıyorlar, böyle olmaz"

Çevre kirliliğine tepki gösteren Ertan İlmi "Bir İstanbullu olarak kendim yüzde elli engelliyim. Çöpleri olduğu yere bırakıyorlar, böyle olmaz ki sadece burası balıkçıların yeri de değil aynı zamanda yaya yoludur. Dünyanın neresinde var böyle Boğaz " şeklinde konuştu.

"Sahillerimizi kirletmeyin"

Tüketilen yiyeceklerin sahilde bırakılmaması gerektiğini belirten Serkan İncedemir " Akşamleyin sefa yapmaya gelenler çay içenler, çekirdek yiyenler, içki içenler sahilin kirlenmesine sebep olanlar. Çekirdek, su ve kola şişesi, bira şişesi başka bir kirlilik yok. Sahillerimizi kirletmeyin bu kadar geniş sahil yapıldı" ifadelerini kullandı.

"Her şey var içki şişeleri, çekirdek poşetleri, cips poşetleri, boş çay bardakları"

Çevrenin temiz tutulması gerektiğini belirten Hüseyin Balcı "Sabah çöpçü ile bir muhabbet oldu. Geçen gün karı koca çekirdek yiyor yerlere atıyorlar 'ayıp değil mi arkanızda çöp var' dedim 'sen ne işe yarıyorsun sen onun için para alıyorsun' dediler. Her şey var içki şişeleri, çekirdek poşetleri, cips poşetleri, boş çay bardakları" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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