Olta balıkçıları korona virüse rağmen Tarihi Galata Köprüsü'nde Olta balıkçıları korona virüse rağmen Tarihi Galata Köprüsü'nde Olta balıkçılarını korona virüs de durduramadı Pazar sabahında köprüdeki yoğunluk havadan görüntülendi Dünyayı saran korona virüs nedeniyle okul, cami ve iş yerleri kapatılması ve yetkililerin "evde kalın" uyarılarının ardından...

Olta balıkçıları korona virüse rağmen Tarihi Galata Köprüsü'nde

Olta balıkçılarını korona virüs de durduramadı

Pazar sabahında köprüdeki yoğunluk havadan görüntülendi

İSTANBUL - Dünyayı saran korona virüs nedeniyle okul, cami ve iş yerleri kapatılması ve yetkililerin "evde kalın" uyarılarının ardından tüm Türkiye'de hayat adeta durdu. Ancak, olta balıkçılarını korona virüs de durduramadı. Tarihi Galata Köprüsü'ne sabahının erken saatlerinde gelen balıkçılar, balık tutup aralarında sohbet etti. Köprüde yaşanan yoğunluk ise havadan görüntülendi.

Dünyayı saran korona virüs nedeniyle Türkiye'de yetkililer tarafından alınan önlemler gün geçtikçe daha da sıklaşıyor. Son olarak 65 yaş üstü ve özellikle kronik rahatsızlığı olan hastaların 24.00'den itibaren dışarıya çıkmasının yasaklanmasının ardından İstanbul adeta hayalet şehre döndü. Mega kentin en yoğun cadde ve sokaklarında insan görülmezken, Tarihi Galata Köprüsü'nde ise yoğunluk yaşandı. Yoğunluğun sebebi ise olta balıkçılarıydı. Yetkililerin "evde kalın" uyarılarına rağmen Pazar sabahının erken saatlerinde oltalarını alan vatandaşlar köprüye gelerek balık tutmaya başladı. Maske ve eldiven takmayarak hiçbir önlem almadıkları görülen balıkçılar, yakın mesafeden de kendi aralarında sohbet etmeyi ihmal etmedi.

"65 yaş üstü ihtiyarlar gelmedi, burası bize kaldı"

Balıkçı Muhammet Solak, "Burası İstanbul'un tarihi balık yeridir. Gördüğünüz herkes balık hastasıdır. Birçoğu korunuyor, bazıları da korunmuyor. Sabah gazetede gördüm, 65 yaş üstü ihtiyarlar onlar buraya geliyorlardı. Bugün onlar gelmediler, burası bize gençlere kaldı. Açık alanda korona virüsün o kadar etki göstermeyeceğini sanıyorum. Kapalı alan ile açık alan farklı oluyor. Normal bir kalabalık var, virüs salgını çok etkili oldu. Normalde burada olta atmaya yer bulamazdık" dedi.

Öte yandan Tarihi Galata Köprüsü'nde olta balıkçılarının yoğunluğu ise havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA