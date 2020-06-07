OLTA BALIKÇILARI GALATA KÖPRÜSÜ'NE AKIN ETTİ
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OLTA BALIKÇILARI GALATA KÖPRÜSÜ'NE AKIN ETTİ

Koronavirüsle mücadele kapsamında getirilen kısıtlamaların sona erdirilmesinin ardından balık tutkunu vatandaşlar Galata Köprüsü'ne akın etti.

OLTA BALIKÇILARI GALATA KÖPRÜSÜ'NE AKIN ETTİ
07.06.2020 12:47 | Son Güncelleme: 07.06.2020 12:47
Koronavirüsle mücadele kapsamında getirilen kısıtlamaların sona erdirilmesinin ardından balık tutkunu vatandaşlar Galata Köprüsü'ne akın etti. Olta balıkçılarının, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal mesafe kuralına uymalarına yönelik dün sosyal medya hesabından yaptığı uyarıyı dikkate almadığı görüldü. 

Türkiye genelinde, koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında getirilen köprü ve sahillerde balık tutma yasağı 1 Haziran'dan itibaren kaldırıldı. Olta balıkçılığı tutkunu vatandaşlar, yasağın sona ermesiyle birlikte balıkçıların en önemli buluşma noktaları olan Galata Köprüsü'ne akın etti. Havanın sıcak olmasına aldırış etmeyen balıkçılar Galata Köprüsü'ndeki yerlerini alarak hafta sonu balık tutabilmenin keyfini yaşadı. Sıcak havadan korunmak için kimi balıkçıların şemsiye açarak balık tuttukları görüldü.

SOSYAL MESAFEYE UYARSAK KÖPRÜ BİZE YETMEZSosyal mesafe kuralına uydukları takdirde balık tutacak yer kalmayacağını belirten İsmail Tutal, Bir yandan haklı aslında ama balık bizim için bir sevda. Olmasa olmuyor. İlla ki gelmemiz lazım. Gelmesek rahat etmiyoruz. İki balıkçı arasında en az 2 metre mesafe olmasını istiyorlar. Bu şekilde olta atarsak köprü bize yetmez. Balık olmadığı için şuan sakin. Normalde iki direk arasında üç kişi duruyorduk, virüsten dolayı tek kişi olması isteniyor. Bana kalsa iki kişi olsa sorun olmaz. Çünkü buraya gelmek otobüslerde yan yana geliyoruz. Gelirken problem yok ancak burada yan yana durmamız problem yaratıyor ifadelerini kullandı. SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN BALIKÇILARA UYARIBakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından dün paylaştığı fotoğraf hakkında, Galata Köprüsü'nde bugün çekilen fotoğraftan anladığımıza göre, balıkçılar arasında 1,5 metre mesafe kuralına uyulmamış. Kovalar dolmuş mu, bilmiyoruz ama virüs köprüye uğramışsa eli boş dönmemiştir. Özellikle kronik hastalığı olanlar maskesiz, mesafesiz risk altındadır. Rast gelmesin dedi.

 


- Yıldırımistanbul

Kaynak: DHA

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