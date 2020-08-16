Olta balıkçıları bu yarışmada buluşacak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelecek amatör olta balıkçılarının katılacağı 1'inci Ulusal LRF Balık Tutma Yarışması'na Kocaeli ev sahipliği yapacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelecek amatör olta balıkçılarının katılacağı 1'inci Ulusal LRF Balık Tutma Yarışması'na Kocaeli ev sahipliği yapacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Amatör ve sportif olta balıkçılığını tanıtmak, sevdirmek ve gelişmesine katkı sağlamak amacıyla Değirmendere Yüzbaşılar Sahili'nde 1'inci Ulusal Kocaeli LFR Balık Tutma Yarışması'na ev sahipliği yapacak. Türkiye'nin çeşitli illerinden amatör olta balıkçılarının katılacağı yarışma 29 Ağustos Cumartesi günü yapılacak.

Yarışma, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Belediyesi, Kocaeli Sportif Olta Balıkçılığı ve Doğa Sporları Derneği ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın işbirliğinde gerçekleştirilecek 1'inci Ulusal Kocaeli LFR (Balık Tutma) Yarışması 29 Ağustos tarihinde büyük heyecana sahne olacak. İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi'nin ana sponsoru olduğu yarışmaya birçok firma da sponsor olarak destek verecek. Amatör balık tutmaya gönül vermiş herkesin katılabileceği yarışma sosyal mesafe ve maske kullanımı şartlarına uygun düzenlenecek.

Büyük heyecana sahne olacak balık tutma yarışması Yüzbaşılar Sahili askeri sınırından, amfi tiyatro arasındaki geniş alanda yapılacak. Amatör balıkçılar çeşitli kategorilerde yarışacaklar ve sponsorların desteğiyle ödül dağıtılacak. 29 Ağustos Cumartesi günü saat 14.00'de kayıt işlemi ile başlayacak olan organizasyon, 17.30'da kuralların okunmasının ardından açılış ve selamlama konuşmaları yapılacak. Sektörlere yerleşim ile birlikte saat 19.00'da yarışma başlayacak. Saat 22.30'da sona erecek yarışmada 22.45'de ödül töreni yapılacak.

Yarışmanın sağlıklı yapılması için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan alınan izin neticesinde; 29 Ağustos tarihinde Yüzbaşılar askeri sınırından amfi tiyatro arasında yarışmaya katılanlar dışında balık tutmak yasak olacak. Ayrıca karadan denize 200 metre boyunca da tekne girişi yapılmayacak. Sahil Güvenlik Komutanlığı da bu konuda gerekli önlemleri alacak. Değirmendere'de yarışmanın yapıldığı alanlar dışında ise olta balıkçıları balık tutabilecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA