Olta Balıkçıları Beylikdüzü Sahili'nde Yarışacak

Saat 14:00'daki açılış töreninin ardından başlayan yarışma, gün boyu devam edecek. Olta balıkçılarını Beylikdüzü'nde buluşturacak yarışma, bu yıl da keyif dolu anlara sahne olacak.

Beylikdüzü'nün sahilleri "Beylikdüzü Denizle Buluşuyor" sloganıyla üçüncü kez Olta Balıkçılığı Yarışması'na ev sahipliği yapacak. Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nün Gürpınar Olta Balıkçıları Derneği işbirliğiyle düzenlediği Geleneksel Olta Balıkçılığı Yarışması, 11 Kasım Pazar günü yapılacak. 18 yaş üstü, amatör-profesyonel balık tutma hobisi olan vatandaşların katılımıyla gerçekleşecek yarışma 'Yemli Yarışma ve Uzaktan Hedef Vurma Yarışması' olmak üzere iki kategoride yapılacak. Hem yarışmacılara hem de seyircilere heyecan ve keyif dolu anlar yaşatacak yarışma,saat 22:00'daki ödül töreni ile sona erecek.