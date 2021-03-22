"Ölsem dahi senden vazgeçmeyeceğim" diyen anne evladının yolunu gözlüyor

- "Ölsem dahi senden vazgeçmeyeceğim" diyen anne evladının yolunu gözlüyor

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 568'inci gününe girdi.

Diyarbakır'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 568'inci gününde de devam ediyor. Kocaeli'nden gelerek dağa kaçırılan Eren Yalçın için 568 gündür evlat nöbetinde yer alan anne Fadime Aksu, 2 yıla yakındır burada oturduklarını ve çocukları beklediklerini söyledi. Beklemeye de devam edeceklerini belirten anne Aksu, "Kim ne derse desin, çocuklarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Çocuklarımızı bir şekilde bize dolduruyorlar. Bizden soğutuyorlar. Ben, 7 yıldır çocuğumun ne sesini duydum ne de kendisini gördüm. Yavrum, Eren'im sana sesleniyorum, Allah aşkına dön gel. Arkadaşlarınızla beraber olup koşun gelin. Birbirinize sahip çıkın. Ne olur dönün gelin yavrum. Neresi olursa oraya gideceğim. Ölsem dahi senden vazgeçmeyeceğim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ