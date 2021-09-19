'Ölmesinler' diye çaydan çaya balık taşıdı

KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesinde üniversite öğrencisi Sefa Cengiz (22), suyu azalan Geren Çayı'ndaki balıkları ölmemesi için pet şişe ve kovalarla 3 kilometre mesafedeki Koca Çay'a taşıdı. Bir haftada yaklaşık 200 kadar balığı ölümden kurtarmaya çalıştıklarını belirten Cengiz "Balıkları çaydaki su birikintisinden kurtarmasaydık ölüp gideceklerdi" dedi.

Hisarcık ilçesinde yaşayan Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Sefa Cengiz, Bağlar mevkisinde kuraklık nedeniyle suyu azalan Geren Çayı'nda balıkların oksijensiz kaldıklarını fark etti. Ölmelerini engellemek için dayısı Kazım Yaman ile balıkları su dolu pet şişe ve kovalara dolduran Cengiz, daha sonra 3 kilometre mesafedeki Koca Çay'a bıraktı. Balıkların ölüme terk etmek istemediklerini belirten Cengiz "Dayımla yürüyüş yaptığımız sırada Geren Çayı'nın kenarındaki su birikintisinde balıkların azalan su yüzünden oksijensiz kaldıklarını ve ölmek üzere olduklarını fark ettik. Balıklar oraya yumurta atma sırasında gelir ve geri dönerler. Çayda su azaldığında ise geri dönemeyen balıklar orada mahsur kalıp hayvanlara yem olabilir. Bunun üzerine dayım ile beraber temin ettiğimiz fileyle bir hafta süresince uzun uğraşlar sonucu inlerine giren balıkları çıkarıp su dolu büyük pet şişelere koyup ilçe merkezinden geçen ve suyu bol olan Koca Çay'a bıraktık" dedi. Balıkları kurtardıkları için çok mutlu olduğunu belirten Cengiz "Balıkları çaydaki su birikintisinden kurtarmasaydık ölüp gidecekler ve hayvanlara yem olacaklardı. Kurtarma çalışmasıyla hem Koca Çay'a yaklaşık 200 balık kazandırdık, hem de balıkları ölümden kurtarmış olduk" diye konuştu.