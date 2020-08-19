Ölmekte Olan Hastalar Son Anlarında Yanındakileri Duyabiliyor"
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Ölmekte Olan Hastalar Son Anlarında Yanındakileri Duyabiliyor"

"Hoşçakal, aşkım..." Bilim adamları ölmekte olan hastaların son anlarında yanlarındaki kişilerin son sözlerini duyabildiğini açıkladı.

Ölmekte Olan Hastalar Son Anlarında Yanındakileri Duyabiliyor
19.08.2020 11:12 | Son Güncelleme: 19.08.2020 11:12

"Hoşçakal, aşkım..." Bilim adamları ölmekte olan hastaların son anlarında yanlarındaki kişilerin son sözlerini duyabildiğini açıkladı.

Çalışma, hastaların yaşamdan ölüme geçerken hala duyabildiğini belirledi.

Duyduklarını anlıyorlar mı yoksa sadece duyuyorlar mı, bilinmiyor.

Çalışma, yaşamın sonunda bilinçsiz işitme testi yapan ilk çalışmadır.

Bir çalışma, hastalar yaşamlarının sonuna yaklaştıklarında kendilerine söylenenleri hala duyabildiğini buldu.

Hasta, bilinçsiz ve ölüme yakın olsa bile, hala işitme duyusuna sahiptir ve sevdiklerinin onlara söylediklerini duyabilir.

BİR ŞAPKA İLE ÖLÇTÜLER

tarafından yapılan çalışma, komadaki insanlar yerine vücudun kapanmaya başladığı yani yaşamdan ölüme geçiş yapan hastalara odaklanıyor.

Araştırmacılar, hastanın beynindeki elektriksel aktiviteyi 64 elektrot içeren bir şapka ile ölçtüler.

Testi, az sayıda darülaceze hastasında tekrar etmeden önce, genç ve sağlıklı bir kontrol grubuna bir dizi ton paterni/kalıp/örnek/şablon uygulaması ile karmaşık ton değişikliklerine yanıt olarak üretilen beyin sinyallerini belirlediler.

Araştırmacılar, hastanın hem yanıt veren hem de yanıt vermediği zaman aynı sinyalleri kontrol ettiler ve ikisi arasındaki beyin aktivitesinin yanı sıra kontrol grubunda bulunan aktiviteye çok benzer bulundu.

Bazı hastalar biraz daha karmaşık beyin aktivitesi gösterdi.

Hastanın duyduğunu anlayıp anlayamadığı ya da sadece kelimeleri mi duyduğu bilinmemektedir.

SEVDİĞİ ŞARKIYI TANIYABİLİR

Uzmanlardan Elizabeth Blundon, yaşamdan ölüme geçiş yapan hastaların en sevdikleri müzik parçasını tanıyabileceklerini söyledi.

Çalışma, hastaların ölmeden önce sevdiklerinin baş uçlarına gelmesini 'beklediklerini' açıklayabilir.

Hilary Jordan, bir kazada kafa travması geçirdikten yaklaşık 31 yıl sonra kocası Ian ile sohbet etti.

1987 yılında polis memuru olarak çalışıyordu.

Kanada basın haber ajansına, onları terk etmesinin normal olduğunu bilmesini sağlamak için bir şey söylediğini söyledi. Bunu daha önce hiç söylememişti ve kısa bir süre sonra vefat etti.

Blundon, bir hastanın bilincini kaybettikten sonra herhangi bir şeyi koklayabilmesinin veya tadabilmesinin mümkün olmadığını ekledi.

Örneğin Jenny Bone... 2015 yılında Guillain-Barre sendromu ile hastalandıktan sonra komaya girdi.

"KONUŞMALARIN FARKINDAYDIM"

Komada yatarken, bir doktorun kocasına yaşam desteğini kapatmasını isteyip istemediğini sorduğunu duydu.

Dedi ki: "çevremdeki konuşmaların farkındaydım. En sık kullanılanı yatağın etrafında gerçekleşiyordu. En tanıdığı hemşirelerden geliyordu: hazır, sabit, dönüş!"

'En endişe verici olanı, bir doktor ve kocam arasında, geçen konuşmaydı. Kalbimi yeniden çalıştırmaya çabalarken, zihinsel yeteneğimin oksijen eksikliği nedeniyle bozulup bozulmadığından emin olmadıkları konusuydu.

Kaynak: Space Mag Türkiye

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