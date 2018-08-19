Ölmek Üzereyken Kurtarıldı

Eskişehir'de saplandıkları ziftten çıkamayan iki yavru köpek, ölmek üzereyken itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, Mahmudiye ilçesinde meydana geldi. Bir duvarın dibine dökülen zifte giren iki yavru köpek, tüm çabalarına rağmen bulundukları yerden çıkamadılar. Ölmeyi bekleyen iki yavru köpeği bir vatandaş fark ederken, durum Eskişehir İtfaiyesi'ne haber verildi. Bunun üzerine titiz bir çalışma gerçekleştiren ekipler, yavruları kısa sürede ziftten çıkarmayı başardı. Ardından karınları doyurulan yavrular, itfaiye ekipleri tarafından ziftten temizlendi.

(İHA)