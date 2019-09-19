Ölmek üzereyken "Hayat" buldu

19.09.2019 11:10

Kayseri'de boş bir arazide ölmek üzereyken bulunan ve "Hayat" adı verilen kuzu, tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

Elagöz mevkisinde at binen hayvanseverler Berkant Koray Yıldırım ile arkadaşı Ezgi Terzioğlu, arazide, öldüğünü düşündükleri bir kuzu buldu.

İki arkadaş, gözlerini açamayan kuzuyu araçlarıyla Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veteriner Fakültesine götürdü.

Soğuktan etkilenen, aç ve susuz kaldığı belirlenen kuzu, sıcak su torbaları ve elektrikli ısıtıcı ile kendine getirilmeye çalışıldı.

İlk tedavisi yapılan kuzu, daha sonra Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi bünyesindeki veterinerliğe sevk edildi.

Tedavisi tamamlanan kuzu, hayvanat bahçesinin çimlerinde veteriner eşliğinde koşup oynamaya başladı.

"Hayat" ismi verildi

Hayvanat bahçesi sorumlusu Burhanettin Bacak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuzunun Kayseri Hayvanları Koruma Derneği (KAYHAKDER) tarafından bulunarak ERÜ Veteriner Fakültesine götürüldüğünü ve ilk tedavisinin burada yapıldığını söyledi.

Daha sonra kuzuyu hayvanat bahçesine kabul ettiklerini anlatan Bacak, şöyle konuştu:

"Bize getireli yaklaşık 4 gün oldu. İlaç tedavisine devam ediyoruz, bakımını yapıyoruz. Şu an sağlıklı bir durumda. İlk bulunduğunda öldü sanmışlar. Biz hayvanı kabul etmek istedik. Hayvanat bahçemiz aynı zamanda hayvanlar için bir barınma evi durumunda. Kayseri ve civarındaki tüm hayvanlara sahip çıkıyoruz, kuzumuza da sahip çıktık. Hayata döndüğü için de kendisine veteriner arkadaşlarımızla beraber 'Hayat' ismini koyduk. Şimdi buranın bahçesinde koşup oynuyor, eski günlerine döndü."

100 liraya satın aldılar

Öte yandan kuzunun sahiplerinin ortaya çıktığı ve hayvanı geri istedikleri ancak tedavi masraflarını karşılamayı kabul etmedikleri için KAYHAKDER tarafından 100 lira karşılığında sahiplerinden satın alındığı öğrenildi.

Kaynak: AA