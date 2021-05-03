ÖLMEK ÜZEREYKEN BULUNAN 4 YAVRU SİNCAP HAYATA TUTUNDU
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ÖLMEK ÜZEREYKEN BULUNAN 4 YAVRU SİNCAP HAYATA TUTUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde yerde bir ağaç kavuğunda ıslak halde ölmek üzeriyken bulunan 4 yavru sincap Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde hayata tutunmayı başardı.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde yerde bir ağaç kavuğunda ıslak halde ölmek üzeriyken bulunan 4 yavru sincap Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde hayata tutunmayı başardı. Veteriner hekimler 1- 1,5 aylık sincapları yaşatabilmek için anne şefkatinde davranarak enjektöre süt doldurup besledi.

Pamukkale'nin Korucuk Mahallesi'nde 3 hafta önce bir vatandaş, yerde ağaç parçasının kavuğunda ıslak ve bitkin halde 4 yavru sincap buldu. Henüz 1- 1.5 aylık oldukları ifade edilen sincaplar, Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından tedavisi yapılmak üzere Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi. Burada yapılan kontrolde annelerinin öldüğü sanılan yavru sincapların uzun süredir aç ve bakıma muhtaç oldukları belirlendi. Sincaplar çok küçük oldukları için bir süre Büyükşehir Belediyesi veteriner hekimleri tarafından enjektöre süt doldurularak beslendi. Daha sonra ceviz, fındık ve meyve gibi besinleri de yemeye başlayan yavrular, 2 haftadan fazla süren tedavi ve bakımlarının ardından sağlıklarına kavuştu. Minik sincaplar, kendileri için yapılan ahşap yuvalarının yaşam bölgelerindeki ağaçlara yerleştirilmesinin ardından doğal hayatlarına bırakıldı. Yavruların bir süre burada doğal hayata alışmalarının takip edileceği kaydedildi.

'GÜNLÜK TAKİPLERİNİ YAPACAĞIZ'

Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi Veteriner Hekimi Elvan Alkaya, bitkin bir halde bulunan yavru sincapların kendilerine ulaştırılmasının hemen ardından tedavilerine başladıklarını belirtip, Yavru sincapları korumaya aldık. Onları büyüttük ve onlar için güzel yuvalar yapıp doğal yaşam alanlarına bıraktık. Günlük olarak takiplerini yapmayı sürdüreceğiz. Bir süre doğaya alışmalarını takip edeceğiz. Duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, sokak hayvanlarına modern şartlarda hizmet veren ve Türkiye'ye örnek olan tesisin zaman zaman vahşi doğaya da şefkat elini uzattığını söyledi.

ÖLMEK ÜZEREYKEN BULUNAN 4 YAVRU SİNCAP HAYATA TUTUNDU
ÖLMEK ÜZEREYKEN BULUNAN 4 YAVRU SİNCAP HAYATA TUTUNDU
ÖLMEK ÜZEREYKEN BULUNAN 4 YAVRU SİNCAP HAYATA TUTUNDU
ÖLMEK ÜZEREYKEN BULUNAN 4 YAVRU SİNCAP HAYATA TUTUNDU
ÖLMEK ÜZEREYKEN BULUNAN 4 YAVRU SİNCAP HAYATA TUTUNDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Filyasyon ekibinin bulunduğu araç alev aldı, 4 kişi ölümden döndü
Filyasyon ekibinin bulunduğu araç alev aldı, 4 kişi ölümden döndü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Haydar Akar Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Feyza Aktan Hande Erçel Hakan Sabancı Nesrin Cavadzade
Spor Diego Gökhan Töre Burak Yılmaz Hüseyin Göçek Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Cuma Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ÖLMEK ÜZEREYKEN BULUNAN 4 YAVRU SİNCAP HAYATA TUTUNDU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 14:04:51. #1.15#

title