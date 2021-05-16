Ölmek üzereyken bulduğu yavru tavşanı besleyip doğaya bıraktı

Ölmek üzereyken bulduğu yavru tavşanı besleyip doğaya bıraktı Batman'ın Gercüş ilçesinde arazide çalışırken bulduğu bitkin haldeki yavru tavşanı besleyen duyarlı vatandaş, kendine gelen hayvanı tekrar doğaya bıraktı.

Ölmek üzereyken bulduğu yavru tavşanı besleyip doğaya bıraktı

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde arazide çalışırken bulduğu bitkin haldeki yavru tavşanı besleyen duyarlı vatandaş, kendine gelen hayvanı tekrar doğaya bıraktı.

Gercüş'e bağlı Kozlu köyünde yaşayan İsmet Doğmuş, arazide traktörle çift sürerken yavru bir tavşanla karşılaştı. Bitkin halde olan tavşanı alan Doğmuş, hayvanı evine getirip su verip beslemeye başladı. Yavru tavşana gözü gibi bakan Doğmuş, hayvanı kendine gelmesinin ardından tekrar ait olduğu doğaya bıraktı. Tavşanı ilk bulduğu an ile doğaya bıraktığı zamanı cep telefonu ile görüntüleyen Doğmuş, bir canı hayatta tutmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Tavşanı bulduğumda yavruydu, savunmasızdı. Ben de ölmesin diye alıp evime getirdiğim tavşanı 3 gün boyunca besledim. Kendini kurtaracak boyuta gelen hayvanı bugün özgürlüğüne kavuşturuyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERHAN ÖNER