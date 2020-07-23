Ölmek üzere olan yavru leyleği jandarma ekipleri kurtardı Bursa'da jandarma ekipleri yuvasından düşerek yaralanan yavru leyleği tedavi etti.

Bursa'da jandarma ekipleri yuvasından düşerek yaralanan yavru leyleği tedavi etti. Nilüfer Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığı ekipleri, icra ettikleri kıyı seyir ve kontrol görevi sırasında Fadıllı Mahallesi köy meydanında yuvasından düşmüş bir yavru leylek buldu. Ekipler, ölmek üzere olan yavru leyleği ilk yardım müdahalesiyle hayata döndürdü. Yavru leylek, doğal hayata geri kazandırılması ve veteriner muayenesinin yapılması için Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Kaynak: AA