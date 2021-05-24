Ölmek üzere olan yaralı kedinin başında bekledi
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Ölmek üzere olan yaralı kedinin başında bekledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ölmek üzere olan yaralı kedinin başında bekledi Malatya'da aracının çarpması sonrası can çekişen arkadaşının başından ayrılmayan kedi, görenleri duygulandırdı.

Ölmek üzere olan yaralı kedinin başında bekledi

MALATYA - Malatya'da aracının çarpması sonrası can çekişen arkadaşının başından ayrılmayan kedi, görenleri duygulandırdı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Çöşnük mahallesinde bir araç yolun karşısına geçmek isteyen kediye çarptı. Araç sürücüsü yaralı kediye müdahale etmeyerek olay yerinden ayrıldı. Başka bir kediyse yaralı arkadaşının başına gelerek, can çekiştiği anlarda yanından ayrılmadı. Görenleri duygulandıran anlar bir vatandaş tarafından da cep telefonuyla görüntülendi.

Ölmek üzere olan yaralı kedinin başında bekledi
Ölmek üzere olan yaralı kedinin başında bekledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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