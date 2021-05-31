Ölmek üzere olan martıyı itfaiye kurtardı
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Ölmek üzere olan martıyı itfaiye kurtardı

Ölmek üzere olan martıyı itfaiye kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Efeler ilçesinde su birikintisi içerisinde bulunan yaralı martı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde su birikintisi içerisinde bulunan yaralı martı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli tarafından Ata Mahallesi ASTİM Organize Sanayi bölgesindeki bir işletmenin kullandığı küçük gölet içerisinde bir martının yaralı olduğu görüldü. İtfaiye ekipleri yaralı martıyı su birikintisinin içerisinden çıkararak, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde görevli veteriner hekim tarafından kontrolü yapıldı. Martının kanadının kırık olduğu tespit edildi. Kanadı kırık martı kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - AYDIN

Ölmek üzere olan martıyı itfaiye kurtardı
Ölmek üzere olan martıyı itfaiye kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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