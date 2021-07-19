Ölmek üzere olan kaplumbağaya can suyu
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Ölmek üzere olan kaplumbağaya can suyu

Ölmek üzere olan kaplumbağaya can suyu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da son günlerde görülen aşırı sıcaklardan etkilenen bir kaplumbağa hareketsiz kaldı.

İstanbul'da son günlerde görülen aşırı sıcaklardan etkilenen bir kaplumbağa hareketsiz kaldı. Kaplumbağayı gören vatandaşlar üzerine su dökerek hayata döndürdü.

İstanbul'da son günlerde etkili olan aşırı sıcaklardan dolayı Arnavutköy'de bir kaplumbağa hareketsiz ve baygın şekilde kaldı. Kaplumbağanın o halini gören vatandaşlar bidonlar ile su dökerek kaplumbağanın yaşamasını sağladı. Su döküldükçe hareketlenen kaplumbağanın o hallerine sevinen vatandaşların konuşmaları ise videoya yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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