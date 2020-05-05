"Ölmek ne garip şey anne" notu bırakıp kaybolan genç bulunamadı
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"Ölmek ne garip şey anne" notu bırakıp kaybolan genç bulunamadı

05.05.2020 10:35 | Son Güncelleme: 05.05.2020 10:35

Adana'da Seyhan Baraj Gölü üzerindeki köprüde terk edilmiş bir otomobilde "Ölmek ne garip şey anne yaşamak isterken delicesine, biricik eşim her şeyimsin, ailem sizi çok seviyorum" notu yazıp kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor.

Adana'da Seyhan Baraj Gölü üzerindeki köprüde terk edilmiş bir otomobilde "Ölmek ne garip şey anne yaşamak isterken delicesine, biricik eşim her şeyimsin, ailem sizi çok seviyorum" notu yazıp kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor.

Olay, 3 Mayıs gecesi Çukurova ilçesi Dörtler Mahallesi Seyhan Baraj Gölü'ndeki köprüde meydana geldi. İddiaya göre, gece Sarıçam ilçesindeki evinden çıkan M.K., yakınlarına intihar edeceği yönünde mesaj gönderip, telefonunu kapattı. Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine harekete geçen polis, Plaka Tanı Sistemi (PTS) üzerinden M.K.'nin otomobil ile Çatalan Batı Köprüsü'nden geçiş yaptığını belirledi. Seyhan Baraj Gölü kıyısı boyunca arama yapan ekipler, M.K.'nin otomobilini, köprü üzerinde çalışır vaziyette buldu.

Otomobil içerisinde kimsenin olmadığını saptayan ve araçta yapılan aramada polis, "Ölmek ne garip şey anne yaşamak isterken delicesine. Hoşça kal iki gözüm. Ölüm bile çok güzel artık. Biricik eşim sen her şeyimsin, ailem sizi çok seviyorum ama artık çok yoruldum" yazılı not buldu. Polis bu nedenle gencin köprüden atlayarak intihar etmiş olabileceğinden şüphelenerek olay yerine Sualtı Grup Amirliği ekiplerinden arama çalışması için destek istedi. Karada yapılan aramada izine rastlanmayan M.K., sualtı polislerinin gölde yaptığı yaklaşık bir saatlik aramada da bulunamadı.

Gece karanlığı nedeniyle ara verilen arama çalışmasına dün sabah erken saatte yeniden başladı. Ancak gündüz yapılan aramalarda da genç bulunamadı. Genci bulmak için dün gün boyu devam eden göldeki arama çalışmalarına bugün dalgıç polisler tekrar başladı ancak genç hala bulunamadı. - ADANA

Kaynak: İHA

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