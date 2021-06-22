Ölmeden önce "eşyalarımı almayın" diye not bıraktı

- Ölmeden önce "eşyalarımı almayın" diye not bıraktı Adana'da dün atladığı sulama kanalında cesedi bulunan gencin, "cep telefonumu ve kıyafetlerimi almayın intihar ettim" notu bıraktığı ortaya çıktı Adana'da dün atladığı sulama kanalında cesedi bulunan gencin, "cep telefonumu ve...