Olmasını İstediğimiz Bir Şeyi Söyleyince Neden Olmuyor?

Çok istediğiniz o iş görüşmesinin son aşamasına gireceksinizdir veya bu sene bütün dersleri vererek ortalamanızı 3,5'un üstüne çıkaracaksınızdır. Belki de o beklediğiniz terfiyi almaya artık çok yakınsınız.





Hemen koşa koşa eşinize, dostunuza büyük bir heyecan ve keyifle bu hoş kararlarınızdan bahsediyorsunuz.



Sonra bir "şey" oluyor ve o iş bozuluyor.



Olacak gibi olup son anda olmayan şeyler. Tanıdık geliyor değil mi?



İstediklerimiz ve hedeflerimiz tutmayınca "Herkese ifade ettim diye mi olmuyor acaba?" gibi bir soru geliyor akıllara ilk olarak. Belki de nazar değmiştir ya da net o kenafir gözlü Selin'in gözü kalmıştır gibi bilim ve rasyonellikten oldukça uzak argümanlara sarılıyoruz. Yav Selin napsın senin not ortalamanı.



Ben de çok yapıyorum bu Hatayı. Her seferinde diyorum ki gerçekleşene kadar kimseye anlatmak falan yok. Ama tam bir kararlılık abidesi olduğum için çenemi tutamayıp ilk gördüğüm arkadaşa dökülüyorum hemen. İşte şunu şu şekilde yapıcam, bunu böyle bitiricem falan. Yapıyoruz yani bunları.



Fakat evrenin değişmez kuralıdır; gerçekleşmesini istediğin şeyi ne kadar fazla şahsa anlatırsan, gerçekleşme olasılığı o kadar azalır.



Ne diyoruz arkadaşlar, bilim bilim.



Yapılan psikoloji testleri, hedeflerinizi birine belirttiğinizda gerçekleşme olasılığının düştüğünü gösteriyor. (Ee ben ne dedim.)



Bir hedefe ulaşmak için atmanız gereken adımlar ve yapmanız gereken işler vardır. Normalde, bir işi gerçekten bitirene kadar tatmin olmazsınız. Ancak birine bu hedefinizden dile getirdiğinizde ve karşı taraf bunu öğrendiğinde, beyin hedefe ulaşmak için yapılması gereken işin çoktan yapıldığına kendini inandırıyor. Yani ense moduna geçiş yapıyoruz. Birine bahsettikçe gelen rahatlama bizim çalışma motivasyonumuzu düşürüyor ve arzularımiz bu tembellikten dolayı elimizden kayıp gidiyor.



Psikologlar buna "Toplumsal-gerçeklik" adını vermişler.



Ben de "Herkese söyleyince olmaması" diyorum.



NYU profesörü Peter Gollwitzer bu konu ile ilgili bir kitap yazmış ve 2009'da da konu ile ilgili 4 farklı deney yapmış.



Deneylerden biri şu:





49 kişilik psikoloji öğrencisinden oluşan deney grubunda, hernet psikoloji mesleğine dair hedeflerini 1'den 9'a kadar yazılı olarak sıralaması istenir. "Toplumsal-gerçeklik" koşulunda, khamlecıların yazdıkları deneyi yapanlar tarafından okunur. Öğrenciler yazdıklarının okunduğunu bilir.



"Toplumsal-gerçeklik dışı" koşulundaki khamlecılara, yazdıklarının bu deneyin bir parçası olmadığı, deneye hata sonucu dahil edildiği ve bu sayfaların okunmayacağı söylenir.



Gelecek hafta deneye katılan öğrencilere bir hafta boyunca bu hedefleri doğrultusunda kaç gün çalıştıkları sorulur. Kağıtları okunmayan kısmın, diğer gruba kıykatiyen o hafta daha fazla çalıştığı görülüyor.



Kıssadan hisse garantici olun, gerçekten olmasını istediğiniz hedefinizi, planınızı, arzularınizi yapılması gereken çalışmayı yapana kadar kendinize saklayın. Çünkü beyniniz sizi kandıracak.



Millete de öyle yok nazardı, yok gözdü diye sallamayın boşuna.