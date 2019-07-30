Olkan Soycan şarkısı ile gündem de

Samsun'un Çarşamba ilçesinden çıkıp neredeyse tüm Türkiye'de tanınır hale gelen Olkan Soycan son olarak yaptığı şarkı ile gündeme oturdu.

'Sonuna Kadar' isimli şarkısı 4 günlük kısa bir sürede 1 milyonun üzerinde dinlendi. Bu şarkıyı birçok ünlü isim sosyal medya adreslerinde paylaşarak trend haline getirdi. Birçok şarkıların bulunduğu müzik sitelerinde günlük olarak en çok dinlenen şarkılar arasına girdi. Bir haftalık süreçte yaklaşık olarak 3 milyon kişi şarkıyı dinleyerek büyük sükse yapan genç fenomen şarkısının beğenilmesine çok mutlu olduğunu ve şarkılarının devamını mutlaka getireceğini sözlerine ekledi.

Olkan Soycan 2.2 milyon kişi tarafından takip edilmesi ve sosyal medyayı etkili kullanması ile birlikte şarkısının da tutulması ve beğenilmesi birçok tatil bölgeleri için sahne tekliflerini de yanında getirdi. Özellikle Bodrum Yalıkavaktan sahne teklifleri alan Olkan Soycan kararını ilerleyen günlerde belirleyecek. - ERZURUM

Kaynak: İHA