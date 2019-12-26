Olivier Giroud'ya Yakın Çekim

26.12.2019 14:17 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:17

2017-18 sezonunun devre arasında Arsenal'den bir diğer Londra ekibi Chelsea'ye transfer olan Fransız forvet Olivier Giroud, yeni takımındaki ilk tam sezonunda önemli goller attı. 45 maçta 13 golün yanı sıra 10 tane kilit pas da kaydeden Giroud, özellikle takımının UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon olmasında önemli etkendi. Çıktığı 13 maçta 11 gol ve 3 asiste imza atan Giroud, takımının Arsenal'i yenerek kupayı kaldırmasında aslan payına sahip oldu.