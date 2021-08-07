Oliver Roy kimdir? Oliver Roy kaç yaşında, nereli? Oliver Roy biyografisi!

İran ve Orta Asya Üzerine (İran, Afganistan, eski Sovyetler Birliği'ndeki müslüman cumhuriyetler) çalışmalarıyla tanındı. Peki, Oliver Roy kimdir? Oliver Roy kaç yaşında, nereli? Oliver Roy kitapları neler? Oliver Roy hayatı ve biyografisi nedir?

Fransız stratejist ve yazardır. İran ve Orta Asya konusunda ilgili çalışmaları ile tanınmıştır. Peki, Oliver Roy kimdir? Oliver Roy kaç yaşında, nereli? Oliver Roy kitapları neler? Oliver Roy hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

OLİVER ROY KİMDİR?

Olivier Roy, Fransız stratejist ve yazardır. İran ve Orta Asya konusunda ilgili çalışmaları ile tanınmıştır.

Olivier Roy, 1949'da Fransa, La Rochelle'de doğdu. CNRS'in (Ulusal Bilimler Araştırma Merkezi) Çağdaş İran Dünyasında, Toplumsal Bilimler Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 1972'de Felsefe doçenti oldu. 1985'ten beri CNRS'de çalışmaktadır. 1980'den 1988'e kadar Afganistan'da sekiz yolculuk yaptı. İran ve Orta Asya Üzerine (İran, Afganistan, eski Sovyetler Birliği'ndeki müslüman cumhuriyetler) çalışmalarıyla tanındı ve Paris Siyasal Araştırmalar Enstitüsünde ve Toplumsal Bilimler Yüksek Okulunda dersler verdi. 1985'te yayımladığı Afghanistan, Islam et modernite politique (Afganistan, İslam ve Siyasal Modernlik) adlı kitabında dile getirdi.

Eserleri şunlardır:

• Yeni Orta Asya (Ya Da Ulusların İmal Edilişi) (1997)

• Kayıp Şarkın Peşinde

• Küreselleşen İslam (2003)