oliVelo için başvurular başladı

08.12.2019 09:44 | Son Güncelleme: 08.12.2019 09:49

İzmir Büyükşehir Belediyesi oliVelo Ekolojik Ortak Yaşam Alanı için tasarım yarışması açtı. Yarışmanın son başvuru tarihi 14 Şubat.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in seçim kampanyasında verdiği sözlerden biri daha hayata geçiriliyor. Güzelbahçe Yelki Mahallesindeki bisiklet ve zeytin rotasının kesişiminde bulunan özel nitelikli alanın korunarak oliVelo Ekolojik Ortak Yaşam Alanı'na dönüştürülmesi için tasarım yarışması açıldı. Avrupa Bisiklet Yolları Ağı (EuroVelo) ile birleştirilerek önemli bir bisiklet istasyonu haline gelecek oliVelo Ekolojik Ortak Yaşam Alanı'nın üretim, ekonomi, ekolojik değer ve yaşam pratikleri açısından kent kültürüne katkı sunması hedefleniyor. Projenin amaçlarından bir diğeri de 57 hektarlık bu özel nitelikli alanın korunarak kültürel ve doğal miras niteliğindeki zeytin konusunda farkındalık oluşturmak olarak belirtiliyor. Bu alanda çoğu zeytin olmak üzere toplamda 11 bin 720 ahlat, menengiç, Anadolu palamut meşesi ve kızılçamdan bulunuyor.



Son başvuru 14 Şubat'ta



"oliVelo İzmir Kent Çeperinde Ekolojik Ortak Yaşam Alanı Fikir Projesi Yarışması"na mimar, şehir plancısı ve peyzaj mimarlarının ekip olarak katılacak. Başvurular 12 Şubat 2020'de sona erecek. Değerlendirme için jüri 22 Şubat 2020'de toplanacak ve sonuçlar 6 Mart 2020'de duyurulacak. Seçilen projeler ise 21 Mart 2020'de ziyarete açılacak. Seçilen projelere para ödülü verilecek.



Jüride kimlerden oluşuyor?



Jüri başkanlığını Koray Velibeyoğlu'nun yaptığı fikir yarışmasının asli jüri üyeleri Biyolog-Ekolog Ferdi Akarsu, Mimar Aslıhan Demirtaş, Peyzaj Mimarı Enise Burcu Derinboğaz, Peyzaj Mimarı Meltem Erdem Kaya, Şehir Plancısı Can Kubin ve Mimar Han Tümertekin'den oluşuyor. Danışma üyeleri ise şöyle: İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Şehir Plancısı Eser Atak, Mimar Zeynep Durmuş Arsan, İktisatçı Funda Barboros, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Güven Eken, Ulusal Eurovelo Koordinatörü Feridun Ekmekçi, Ziraat Mühendisi Yusuf Kurucu ve Botanik Uzmanı-Biyolog Serdar Gökhan Şenol. Yarışma şartnamesi ile ilgili bilgi https://olivelo.izmir.bel.tr/ bağlantısından alınabilecek. - İZMİR

Kaynak: İHA