Olimpos ve Çıralıa Sahilinde Seyyar Satıcı Operasyonu

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Olimpos ve Çıralı sahilinde, sivil jandarma ekiplerince belirlenen seyyar satıcılara zabıta tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda, kiralanan kano ve açıkta satılan midyelere el konuldu.



Kumluca Belediyesi ve Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, jandarma desteğiyle Çıralı sahilinin Olympos sahili ile birleştiği noktada seyyar satıcılara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Sivil giysili jandarma ekipleri tarafından belirlenen noktalara yönelik operasyonlarda sahilde açıkta yiyecek içecek satışı yapan kişiler ve sattıkları ürünler ile ruhsatsız, güvenlik önlemi bulunmadan kiralama yapıldığı tespit edilen kanolar incelendi. Operasyonda üç seyyar satıcının midyelerine, market ürünlerine, meşrubatlarına ve kiraya verildiği tespit edilen kanolara el konularak sahipleri hakkında tutanak tutuldu.



Kumluca Belediyesi Zabıta Müdürü Aydın Turgut, özellikle yaz aylarında Adrasan, Olimpos ve ilçede bulunan diğer sahillere vatandaşların tatil için yoğun bir şekilde geldiklerini, kendilerinin de buralarda rutin kontroller yaparak kanunlara aykırı yiyecek içecek satışı yapılmasına, her türlü uygun olmayan hizmetlerin verilmesine engel olduklarını söyledi.



Yaptıkları kontrollerde uygun olmadığı tespit edilen kişiler hakkında tutanak düzenlediklerini ifade eden Turgut, bu konuda vatandaşların da gördükleri olumsuzlukları Kumluca Belediyesine ve sahilde bulunan belediye görevlilerine anında iletmelerini istedi. - ANTALYA