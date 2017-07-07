Olimpos ve Çıralı Sahillerinde Seyyar Satıcı Denetimi

Zabıta ve jandarma ekipleri, Kumluca ilçesindeki Olimpos ve Kemer ilçesindeki Çıralı sahilinde seyyar satıcı denetimi gerçekleştirdi.



Kumluca Belediyesi ve Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, jandarma desteğiyle Olimpos ve Çıralı sahilinde seyyar satıcılara yönelik denetim yaptı.



Denetimlerde, sahilde açıkta yiyecek, içecek satışı yapan kişiler ve sattıkları ürünler ile ruhsatsız, güvenlik önlemi bulunmadan kiralama yapıldığı tespit edilen iş yerleri hakkında tutanak tutuldu.



Denetimlerde, açıkta satılan midyelere el konuldu.



Kumluca Belediyesi Zabıta Müdürü Aydın Turgut, özellikle yaz aylarında Adrasan, Olimpos ve ilçede bulunan diğer sahillere vatandaşların ilgi gösterdiğini belirtti.



Bu nedenle denetimleri sıklaştırdıklarını anlatan Turgut, amaçlarının tatilcilerin can ve mal güvenliğini korumak olduğunu vurguladı.