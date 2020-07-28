Olimpos ve Adrasan'da bayram hareketliliği
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Olimpos ve Adrasan'da bayram hareketliliği

Olimpos ve Adrasan'da bayram hareketliliğiAntalya'nın Kumluca ilçesindeki Olimpos ve Adrasan bölgesinde bayram öncesi hareketlilik başlarken, turizmciler gelecek tatilcileri koronavirüs önlemlerine dikkat etmeleri konusunda uyardı.

28.07.2020 10:43 | Son Güncelleme: 28.07.2020 10:55

Olimpos ve Adrasan'da bayram hareketliliği

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Olimpos ve Adrasan bölgesinde bayram öncesi hareketlilik başlarken, turizmciler gelecek tatilcileri koronavirüs önlemlerine dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Turizm merkezlerinden Olimpos ve Adrasan'da bayram öncesi hareketlilik başladı. İlaçlama ve dezenfektasyon gibi işlemleri yapan turizm tesislerinde doluluk yaşanması beklenen Kurban Bayram tatili hazırlıkları tamamlandı. Virüs salgını nedeniyle turizm sezonunun geç başladığını belirten turizmciler, koronavirüs yüzünden olumsuzluk yaşanmasını, geç başlayan turizm sezonunun virüs yüzünden zarar görmesini istemediklerini belirterek, gelecek tatilcileri önlemlere dikkat etmeleri konusunda uyardı.

'LÜTFEN SOSYAL MESAFEYE UYSUNLAR'

Pansiyon sahibi turizmci Halil Karataş, "Bu yıl koronavirüsten, pandemiden dolayı turizmde olağanüstü bir yıl yaşıyoruz. Buna rağmen müşterilerimiz tatil için yine bu bölgeye geliyor. Bungalov evler gibi alternatif tatilin olduğu Olimpos ve Adrasan bölgesine geliyorlar. Alternatif turizm pandemiden dolayı bu yıl biraz daha ön plana çıktı. Bayram öncesi rezervasyonlarımız arttı. Şu anda bayram rezervasyonlarımız doldu. Odalarımız doldu. Bizim bu bölgeye gelen insanlara şöyle bir tavsiyemiz var; lütfen sosyal mesafeye uysunlar. Maske taksınlar. Çok kalabalık kapalı ortamlarda bulunmasınlar. Kendilerine dikkat etsinler. Biz işletmeciler olarak tüm önlemlerimizi aldık. Gelen müşterimizden tek ricamız lütfen onlar da kendilerine dikkat etsinler" dedi. Turizmci Ramazan Karacan (64), "Olimposlu turizmciler olarak biz tüm önlemlerimizi aldık. Gelen müşterilerimiz de maske sosyal mesafeye dikkat etsinler yeter" diye konuştu. Akın Duran (24), "Virüs salgınından dolayı sezonumuz biraz geç başladı. Bayram öncesi biraz yoğunluk var. Bayramda da yoğunuz. Biz koronavirüse karşı tüm önlem ve tedbirlerimizi aldık. Müşterilerimizin de tedbirlerini almasını rica ediyoruz. Geç başlayan turizm sezonumuza zarar vermek istemiyoruz. Bir sorun yaşayıp turizmciler olarak zarar görmek istemiyoruz. Bu yüzden müşterilerimizden kurallara uymasını istiyoruz" dedi.

Olimpos ve Adrasan'da bayram hareketliliği

Kaynak: DHA

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