Olimpos'ta kültür mirası eskisinden daha fazla korunacak
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Olimpos'ta kültür mirası eskisinden daha fazla korunacak

Antalya'daki dünyaca ünlü Olimpos Antik Kenti için hazırlanan Koruma Amaçlı İmar Planı'nın bölgedeki kazı çalışmalarına olumlu etki ederek kültür mirasının eskisinden daha fazla korunmasını sağlaması bekleniyor.

Olimpos'ta kültür mirası eskisinden daha fazla korunacak
22.05.2020 11:11 | Son Güncelleme: 22.05.2020 11:30

Antalya'daki dünyaca ünlü Olimpos Antik Kenti için hazırlanan Koruma Amaçlı İmar Planı'nın bölgedeki kazı çalışmalarına olumlu etki ederek kültür mirasının eskisinden daha fazla korunmasını sağlaması bekleniyor.

Likya Antik Şehri'ne ev sahipliği yapan Olimpos'un Kazı Başkanı Prof. Dr. Yelda Olcay Uçkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığınca Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Olimpos'a yönelik hazırlanan Koruma Amaçlı İmar Planı'na göre arkeolojik veri barındırmadığı belirtilen 24 hektarlık bir alanda sit statüsü değişikliği yapıldığını anımsattı.

Bölgede bungalov evlerin düzensiz şekilde artmasıyla altyapı, ulaşım ve dere taşkınına ilişkin sorunların ortaya çıkmaya başladığını aktaran Uçkan, bunların çözümüne ilişkin bölgeden gelen talebe karşı plan çalışması başlatıldığını anlattı.

Öncelikle bölgenin jeoradar sistemiyle tarandığına değinen Uçkan, "Olimpos Antik Kenti'nde 36 parselde 81 noktada sondaj çalışması yapıldı. Buradan çıkan sonuçlara göre rapor hazırlanıp, koruma kuruluna iletildi. Kurul üyeleri de o raporlar doğrultusunda belirli bir alanın 3. derece sit alanı olmasına karar verdi. Yani bu karar masa başında alınmış değil." diye konuştu.

Uçkan, belirli bir alanın 3. derece sit alanı ilan edilmesinin kazı çalışmalarına herhangi bir olumsuz etkisinin olmadığını vurguladı.

Düzensiz yerleşkenin önüne geçilecek

Planla düzensiz yerleşkenin de önüne geçileceğini aktaran Uçkan, "Sit statüsü değişliği kazı çalışmalarına daha da olumlu etki sağlayacak. Planla çarpık yapılaşmanın önüne geçilecek, bungalov tarzı evlerin yoğunluğu yüzde 50 oranında düşürülecek. Kültür mirası eskisinden daha fazla korunacak." dedi.

Sosyal medyada, "Olimpos betonlaşacak, ranta açılacak" gibi iddiaların ortaya atıldığını ancak bunların gerçeği yansıtmadığını ifade eden Uçkan, planın bölge insanının genel ihtiyaçları doğrultusunda yapılmış bir çalışma olduğunu kaydetti.

Uçkan, ahşap bungalov evlerin tarzında da bir değişiklik yapılmayacağını belirtti.

"Kazı alanının sınırı 200 hektardan 250 hektara çıkarıldı"

Yapılan çalışmalarda 2 bin 385 bungalov ev tespit edildiğini, plan sonrası bu yapıların sayısının büyük oranda düşeceğini anlatan Uçkan, bölgedeki 64 bin 577 metrekarelik bir bungalov alanının düzenlemeler sonunda 24 bin metrekareye düşürüleceğini bildirdi.

İçerisinde Bizans ve Roma'ya ait hamam, kilise, liman, tapınak, saray, tiyatro, köprü ve mezarların olduğu Olimpos Antik Kenti'nin toplam 600 hektarlık sit bütünü olduğunu belirten Uçkan, "Milattan önce 167-168 yıllarında basılan Likya Birlik sikkelerinde Olimpos'un adı geçmekte. En son kazılarda milattan önce 5. yüzyıla ait eserler gün gün yüzüne çıkarıldı. Kentin günümüze ulaşmış kalıntılarının çoğu orman içinde ağaç ve çalılarla örtülü. Planla arkeolojik varlıkların bulunduğu antik kentte kazı alanının sınırı 200 hektardan 250 hektara çıkarıldı." ifadelerini kullandı.

Planla bölgenin daha düzenli hale getirileceğini vurgulayan Uçkan, Olimpos'taki sit statüsü değişikliğinin kıyı bandıyla da ilgisi olmadığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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