Olimpos Antik Kenti ile ilgili Koruma Amaçlı İmar Planı'nın onaylanması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Olimpos Antik Kenti ile ilgili Koruma Amaçlı İmar Planı'nın onaylanması

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki dünyaca ünlü Olimpos Antik Kenti ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığınca onaylanan Koruma Amaçlı İmar Planı'na göre sit statüsü değişikliği yapılan bölgenin, arkeolojik veri barındırmadığı, 24 hektarlık bir alanı oluşturduğu bildirildi.

Olimpos Antik Kenti ile ilgili Koruma Amaçlı İmar Planı'nın onaylanması
13.05.2020 16:08 | Son Güncelleme: 13.05.2020 16:08

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki dünyaca ünlü Olimpos Antik Kenti ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığınca onaylanan Koruma Amaçlı İmar Planı'na göre sit statüsü değişikliği yapılan bölgenin, arkeolojik veri barındırmadığı, 24 hektarlık bir alanı oluşturduğu bildirildi.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Birol İnceciköz, Olimpos'ta düzenlediği basın toplantısında, bölge için hazırlanan Koruma Amaçlı İmar Planı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un talimatı doğrultusunda teknik ekiple bölgede iki gündür inceleme yaptıklarını belirten İnceciköz, Olimpos'ta 1990'lı yıllarda turizm hareketliliğin başlamasıyla yerleşke alanının içinde, bölge halkının kendi imkanlarıyla doğaya uyumlu, ahşap bungalov ev tarzı yapılaşmanın başladığını dile getirdi.

Bölgede konaklaşmaların artmasıyla altyapı, ulaşım ve Olimpos deresi taşkınına ilişkin çeşitli sorunların ortaya çıkmaya başladığını aktaran İnceciköz, sorunların çözümüne ilişkin bölgeden gelen talebe karşı bir plan çalışması başlatıldığını kaydetti.

O dönemde Özel İdare bünyesinde ilgili kurumların katılımıyla bölgede arkeolojik ve bilimsel amaçlı sondaj çalışmalarının yapıldığını anlatan İnceciköz, şunları kaydetti:

"Çalışmalar neticesinde bölgenin, dolgu toprağına sahip herhangi bir arkeolojik veri barındırmadığı ortaya çıktı. Buna istinaden 24 hektarlık bir alanda sit statüsü değişikliği yapıldı. Yani toplam 600 hektarlık sit bütününden bahsediyoruz. Ayrıca asıl arkeolojik varlıkların bulunduğu antik kentin olduğu kazı alanının sınırı büyütülüyor, 200 hektardan 250 hektara çıkarılıyor."

"Bungalov evlerin sayısı düşecek"

Bungalov evlerin olduğu 24 hektarlık kısmın da 3. sit alanı olarak yeniden düzenlendiğini aktaran İnceciköz, buna göre de oldukça düşük yoğunluklu bir yapı önerildiğini söyledi. Bungalov evlerin sayısının da azaltıldığına değinen İnceciköz, şöyle konuştu:

"Plan koşullarında ilk yaptığımız incelemeler neticesinde mevcutta 64 bin 577 metrekarelik bir bungalov alanı var, üçüncü sit alanı içerisindeki alan ise 24 bin metrekare. Şu ana kadar yaptığımız çalışmalarda 2 bin 385 bungalov var, plandan sonrası bu yapılar 1217'ye düşüyor. Bu şekilde değerlendirdiğimizde koruma amaçlı imar planı, düzensiz bungalovların daha düzenli ve daha az sayıda yapılabilmesine olanak sağlıyor."

İnceciköz, planın bölge insanlarının genel ihtiyaçları doğrultusunda yapılmış bir işlem olduğunu kaydetti.

Arkeologların alandaki incelemelerinin devam ettiğini belirten İnceciköz, yeni sondaj çalışması yapılması gereken alanlarla ilgili de tespitler yapıldığını ifade etti.

İnceciköz, Olimpos'u korumak, güzelleştirmek adına yapılması gereken ne varsa yapacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Survivor'dan elenen Ersin Korkut, gözyaşları içinde adaya veda etti Haber
Survivor'dan elenen Ersin Korkut, gözyaşları içinde adaya veda etti
Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel Haber
Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel
Ünlü isimler, Survivor macerası biten Ersin Korkut'a destek oldu Haber
Ünlü isimler, Survivor macerası biten Ersin Korkut'a destek oldu
Koronavirüs nedeniyle kapalı olan mağazadaki deri ayakkabı ve çantalar küflendi Haber
Koronavirüs nedeniyle kapalı olan mağazadaki deri ayakkabı ve çantalar küflendi
Son genel seçim anketinde 4 parti barajı geçti! İYİ Parti eriyor, MHP yükselişte Haber
Son genel seçim anketinde 4 parti barajı geçti! İYİ Parti eriyor, MHP yükselişte
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı Haber
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı
Denizli'nin ünlü tatlıcısında bir farenin görüntülenmesi, sosyal medyada tepki çekti
Denizli'nin ünlü tatlıcısında bir farenin görüntülenmesi, sosyal medyada tepki çekti
Mısır'da inşa edilen Kral Abdullah Köprüsü, evlerin balkonlarına dayandı
Mısır'da inşa edilen Kral Abdullah Köprüsü, evlerin balkonlarına dayandı
Son Dakika: Benzine 19 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Benzine 19 kuruş indirim geldi
Real Madrid, Trabzonspor'dan Alexander Sörloth'u kadrosuna katmak istiyor
Real Madrid, Trabzonspor'dan Alexander Sörloth'u kadrosuna katmak istiyor
Keşan Belediye Başkanı, çocuklara maske ve 'Nutuk' kitabı dağıttı
Keşan Belediye Başkanı, çocuklara maske ve "Nutuk" kitabı dağıttı
Arjantin'de 70 milyon yaşında dinozor fosili bulundu
Arjantin'de 70 milyon yaşında dinozor fosili bulundu
FETÖ'nün futbol yapılanması davasında gerekçeli karar belli oldu
FETÖ'nün futbol yapılanması davasında gerekçeli karar belli oldu
CIA raporu ortaya çıktı: Çin, acil durum ilan etmemesi için Dünya Sağlık Örgütü'nü tehdit etti
CIA raporu ortaya çıktı: Çin, acil durum ilan etmemesi için Dünya Sağlık Örgütü'nü tehdit etti
Eski Real Madridli futbolcu Edwin Congo gözaltına alındı
Eski Real Madridli futbolcu Edwin Congo gözaltına alındı
13 yaşındaki Görkem: 45 yaşında sigara içenlerin yerine biz dışarıda olmalıyız
13 yaşındaki Görkem: 45 yaşında sigara içenlerin yerine biz dışarıda olmalıyız
Koronavirüsü babasıyla birlikte yenen 5 yaşındaki Ömer, 4 saatlik iznin tadını yine babasıyla çıkardı
Koronavirüsü babasıyla birlikte yenen 5 yaşındaki Ömer, 4 saatlik iznin tadını yine babasıyla çıkardı
Meteoroloji'den İstanbul'a hafta sonu için yüksek sıcaklık uyarısı geldi
Meteoroloji'den İstanbul'a hafta sonu için yüksek sıcaklık uyarısı geldi
Eğer ligler iptal edilirse, Yüksel Yıldırım Samsunspor'u ligden çekecek
Eğer ligler iptal edilirse, Yüksel Yıldırım Samsunspor'u ligden çekecek
Boşanma aşamasında olduğu eşinin ailesi tarafından kaçırılan kadın, ağır yaralı halde bulundu
Boşanma aşamasında olduğu eşinin ailesi tarafından kaçırılan kadın, ağır yaralı halde bulundu
Denetimlerde maskesiz yakalanan taksici: Yedik mi cezayı?
Denetimlerde maskesiz yakalanan taksici: Yedik mi cezayı?
Altının gram fiyatı 383,1 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 383,1 liradan işlem görüyor
Aracının üzerine teras yapan şahıs, bagajında mangal yakarak caddeleri turladı
Aracının üzerine teras yapan şahıs, bagajında mangal yakarak caddeleri turladı
Sağlık Bakanı Koca'da sokağa çıkacak 0-14 yaş arasına mesaj: Biraz daha fedakarlık yapacağız
Sağlık Bakanı Koca'da sokağa çıkacak 0-14 yaş arasına mesaj: Biraz daha fedakarlık yapacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği bomba üretim ve dolum tesisi için ilk adım atıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği bomba üretim ve dolum tesisi için ilk adım atıldı
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi
Hasan Şaş'ın istifa süreci, PSG maçında takımı fırçalamasıyla başladı! Kimseye veda etmeden ayrıldı
Hasan Şaş'ın istifa süreci, PSG maçında takımı fırçalamasıyla başladı! Kimseye veda etmeden ayrıldı
Kirasını artıran ev sahibine kızan vatandaş, karavanda yaşamaya başladı
Kirasını artıran ev sahibine kızan vatandaş, karavanda yaşamaya başladı
Bilim Kurulu Üyesi, berberlere giden vatandaşları uyardı
Bilim Kurulu Üyesi, berberlere giden vatandaşları uyardı
FBI 'yanlışlıkla' 11 Eylül saldırısı şüphelisi Suudi yetkilinin ismini paylaştı
FBI "yanlışlıkla" 11 Eylül saldırısı şüphelisi Suudi yetkilinin ismini paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Hüseyin İnan Meral Akşener Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Esra Erol Sinan Özen Jennifer Lopez
Spor Fatih Terim Caner Erkin Metin Oktay Gökhan Gönül Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Kadın Çocuk Survivor Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Olimpos Antik Kenti ile ilgili Koruma Amaçlı İmar Planı'nın onaylanması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.5.2020 17:46:19. #1.14#
title