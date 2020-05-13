Olimpos Antik Kenti ile ilgili Koruma Amaçlı İmar Planı'nın onaylanması Antalya'nın Kumluca ilçesindeki dünyaca ünlü Olimpos Antik Kenti ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığınca onaylanan Koruma Amaçlı İmar Planı'na göre sit statüsü değişikliği yapılan bölgenin, arkeolojik veri barındırmadığı, 24 hektarlık bir alanı oluşturduğu bildirildi.

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki dünyaca ünlü Olimpos Antik Kenti ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığınca onaylanan Koruma Amaçlı İmar Planı'na göre sit statüsü değişikliği yapılan bölgenin, arkeolojik veri barındırmadığı, 24 hektarlık bir alanı oluşturduğu bildirildi.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Birol İnceciköz, Olimpos'ta düzenlediği basın toplantısında, bölge için hazırlanan Koruma Amaçlı İmar Planı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un talimatı doğrultusunda teknik ekiple bölgede iki gündür inceleme yaptıklarını belirten İnceciköz, Olimpos'ta 1990'lı yıllarda turizm hareketliliğin başlamasıyla yerleşke alanının içinde, bölge halkının kendi imkanlarıyla doğaya uyumlu, ahşap bungalov ev tarzı yapılaşmanın başladığını dile getirdi.

Bölgede konaklaşmaların artmasıyla altyapı, ulaşım ve Olimpos deresi taşkınına ilişkin çeşitli sorunların ortaya çıkmaya başladığını aktaran İnceciköz, sorunların çözümüne ilişkin bölgeden gelen talebe karşı bir plan çalışması başlatıldığını kaydetti.

O dönemde Özel İdare bünyesinde ilgili kurumların katılımıyla bölgede arkeolojik ve bilimsel amaçlı sondaj çalışmalarının yapıldığını anlatan İnceciköz, şunları kaydetti:

"Çalışmalar neticesinde bölgenin, dolgu toprağına sahip herhangi bir arkeolojik veri barındırmadığı ortaya çıktı. Buna istinaden 24 hektarlık bir alanda sit statüsü değişikliği yapıldı. Yani toplam 600 hektarlık sit bütününden bahsediyoruz. Ayrıca asıl arkeolojik varlıkların bulunduğu antik kentin olduğu kazı alanının sınırı büyütülüyor, 200 hektardan 250 hektara çıkarılıyor."

"Bungalov evlerin sayısı düşecek"

Bungalov evlerin olduğu 24 hektarlık kısmın da 3. sit alanı olarak yeniden düzenlendiğini aktaran İnceciköz, buna göre de oldukça düşük yoğunluklu bir yapı önerildiğini söyledi. Bungalov evlerin sayısının da azaltıldığına değinen İnceciköz, şöyle konuştu:

"Plan koşullarında ilk yaptığımız incelemeler neticesinde mevcutta 64 bin 577 metrekarelik bir bungalov alanı var, üçüncü sit alanı içerisindeki alan ise 24 bin metrekare. Şu ana kadar yaptığımız çalışmalarda 2 bin 385 bungalov var, plandan sonrası bu yapılar 1217'ye düşüyor. Bu şekilde değerlendirdiğimizde koruma amaçlı imar planı, düzensiz bungalovların daha düzenli ve daha az sayıda yapılabilmesine olanak sağlıyor."

İnceciköz, planın bölge insanlarının genel ihtiyaçları doğrultusunda yapılmış bir işlem olduğunu kaydetti.

Arkeologların alandaki incelemelerinin devam ettiğini belirten İnceciköz, yeni sondaj çalışması yapılması gereken alanlarla ilgili de tespitler yapıldığını ifade etti.

İnceciköz, Olimpos'u korumak, güzelleştirmek adına yapılması gereken ne varsa yapacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA