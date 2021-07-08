Olimpiyatların Tokyo'daki ayağı seyircisiz olacak
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Olimpiyatların Tokyo'daki ayağı seyircisiz olacak

Olimpiyatların Tokyo'daki ayağı seyircisiz olacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Japonya'da gerçekleştirilecek Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın başkent Tokyo'daki ayağı Covid-19 nedeni ile seyircisiz olacak.

Japonya'da gerçekleştirilecek Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın başkent Tokyo'daki ayağı Covid-19 nedeni ile seyircisiz olacak.

Covid-19 salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları için geri sayım sürerken, organizasyonla ilgili en çok merak edilen sorulardan biri netlik kazandı. Japonya hükümeti temsilcileri ve olimpiyat organizatörlerinin bugün gerçekleştirdiği toplantıda, dev spor organizasyonun Tokyo ayağının seyircisiz olarak gerçekleştirilmesi kararı alındı. Japonya'nın farklı eyaletlerinde gerçekleştirilecek müsabakalarla ilgili seyirci kararının ise önümüzdeki günlerde netleşeceği öğrenildi.

Yurt dışından gelecek olan ziyaretçilere daha önce kapılarını kapatan olimpiyatların, Tokyo'da seyircisiz gerçekleştirilecek olması organizasyona darbe olarak yorumlanırken, karar başkentteki OHAL ilanın ardından geldi.

UZMANLAR UYARMIŞTI

Covid-19 salgını konusunda hükümete danışmanlık yapan uzman kurulunun başı olan Shigeru Omi daha önce yaptığı açıklamada, "Yapılması normal değil" ifadelerini kullanmış, oyunlarla ilgili olarak "seyircisiz olimpiyat" seçeneğine dikkat çekmişti. "Oyunların seyircisiz olarak düzenlenmesinin enfeksiyon riskini en aza indirecek en makul seçenek olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullanan Omi, aşılamanın sorunsuz devam etmesi halinde dahi temmuz ve ağustos aylarında enfeksiyon sayılarında artış yaşanabileceği uyarısında bulunmuştu.

KISITLAMA GETİRİLMİŞTİ

Covid-19 salgını konusundaki endişelerin ardından Tokyo Olimpiyatları'nda müsabaka sahasının seyirci kapasitesinin yüzde 50'sini aşmayacak şekilde en fazla 10 bin yerel seyircinin oyunlara kabul edilmesine karar verilmiş, Paralimpik oyunlarına katılım kriterlerinin ise 16 Temmuz'a kadar belirleneceği açıklanmıştı.

SÜRPRİZ OHAL KARARI

Japonya'nın başkenti Tokyo'da dün mayıs ortasından bu yana görülen en yüksek vaka sayısı olan 920 Covid-19 vakasının bildirilmesinin ardından hükümet, Tokyo'da 12 Temmuz-22 Ağustos tarihleri arasında OHAL ilan edildiğini açıklamıştı.

Japonya'da toplam vaka sayısı 814 bin 533'e, toplam can kaybı ise 14 bin 933'e ulaştı.

(Burak Ersoy/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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