Olimpiyatların Çakır'ı Samsunspor'a Transfer Oldu

SAMSUN'da düzenlenen 2017 Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nın resmi maskotu olan Çakır, Samsunspor'un da maskotu oldu.

Çakır'ın, kasketindeki 8 köşe ile Samsun halkının vatanseverlik, yiğitlik, mertlik, cömertlik, delikanlılık, alçakgönüllülük, dürüstlük ve misafirperverlik özelliklerini taşıdığı belirtilirken, Çarşamba ilçesine özgü 'yumurta topuk' ayakkabısıyla da hem şehrin hem de Samsunspor'un tanıtımına katkı sağlayacağı ifade edildi.

Bugün basın mensuplarına tanıtılan Çakır, daha sonra Samsun Büyükşehir Belediyesi hafif raylı sistemlerine binerek vatandaşları cumartesi günü oynanacak olan Gaziantepspor maçına davet etti. Tramvay ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ne (OMÜ) gelen Çakır, burada da öğrencilerle bir araya geldi.

Maskot hakkında bilgi veren Samsunspor Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Gürkan, "Samsun'da 2017 yılında düzenlenen İşitme Engelliler Olimpiyatları'nın eski maskotu Çakır'ı Samsunsporumuza kazandırdık. Federasyondan gerekli izinler alındı. Çakır, Samsun'un yöresel kıyafetlerinden olan 8 köşe kasket ve yumurta topuklu ayakkabısıyla öne çıkan ve halkımızın da benimsediği maskottur. Çakır, tramvayda yolculuk yaparak OMÜ'de öğrencilerle buluştu. Maskotlarımız farkındalık oluşturarak, Samsunsporluluk ruhunu geliştirmeye çalışacaklar. Bizler de bu konuda Çakır'ın yanında olup ona yardımcı olacağız. Çakır'ın Samsunspor'a gelişinde destek olan Gençlik ve Spor Bakanlığı'na da teşekkür ederiz" dedi.

Samsunspor'un maskotu olan Çakır, bundan sonra takımın iç saha maçlarında aktif olarak sahada görev alacak.

- Samsun