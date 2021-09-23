Olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil edecek sporcular Kocaeli'de kampa girdi

KOCAELİ (İHA) - KOCAELİ(İHA) – İşitme Engelliler Masa Tenisi Kadın ve Erkek Milli Takımı'nın 8 sporcusu Brezilya'da yapılacak olan olimpiyatlarda altın madalya almak için Kocaeli'nde sıkı bir şekilde çalışıyor.

İşitme Engelliler Masa Tenisi Kadın ve Erkek Milli Takımı Brezilya'da düzenlenecek olan olimpiyatlara Kocaeli'de hazırlanıyor. Sıkı bir antrenman yapan sporcular mutlak madalya parolası ile antrenmanlarda ter döküyor. Kampı değerlendiren Masa Tenisi Milli Takım Antrenörü Yasemin Çepnioğlu, antrenmanların sıkı bir şekilde devam ettiğini belirterek, "Türkiye İşitme Engelliler Şampiyonası'nda ilk 4'e giren kadın ve erkek sporcularımız burada kampa alındı. Günü çift antrenmanla tamamlıyoruz. Akşam da teknik ekibimiz tarafından istişareler yapıyoruz" diye konuştu.

"Altın madalya kazanmak istiyoruz"

Olimpiyatlara iddialı bir şekilde hazırlandıklarını söyleyen milli oyuncu Dilem Akyüz ise, "Olimpiyatlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek, altın madalya kazanmak istiyoruz" dedi.

İlk kampın ardından düzenlenecek ikinci kamp sonrası sporcular Türkiye'yi temsil etmek üzere Brezilya'ya gidecek. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri