Olimpiyatlarda rekor geldi: 13 madalya
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Olimpiyatlarda rekor geldi: 13 madalya

Olimpiyatlarda rekor geldi: 13 madalya
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Milli karateci Uğur Aktaş'ın bronz madalya kazanmasıyla Türkiye, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya sayısını 13'e yükselti ve 12 madalya kazanılan 1948 Londra Olimpiyatları'nı geride bırakarak rekor kırdı.

Milli karateci Uğur Aktaş'ın bronz madalya kazanmasıyla Türkiye, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya sayısını 13'e yükselti ve 12 madalya kazanılan 1948 Londra Olimpiyatları'nı geride bırakarak rekor kırdı.

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede erkekler kumite +75 kiloda Uğur Aktaş, yarı final maçında karşılaştığı İranlı Sajad Ganjzadeh'e yenilerek bronz madalya kazandı. Uğur'un bu madalyasıyla Tokyo'daki madalya sayısı 13'e yükseldi ve rekor geldi. Milliler, daha önce 1948 yılında yapılan Londra Olimpiyatları'nda 6 altın, 4 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 12 madalya kazanmıştı.

Ay-yıldızlılarda; Mete Gazoz ve Busenaz Sürmeneli altın, Buse Naz Çakıroğlu ve Eray Şamdan gümüş, Ferhat Arıcan, Hakan Reçber, Hatice Kübra İlgün, Rıza Kayaalp, Yasemin Adar, Taha Akgül, Ali Sofuoğlu, Merve Çoban ve Uğur Aktaş bronz madalya kazandı. - İSTANBUL

Olimpiyatlarda rekor geldi: 13 madalya
Olimpiyatlarda rekor geldi: 13 madalya
Olimpiyatlarda rekor geldi: 13 madalya

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede erkekler kumite +75 kiloda Uğur Aktaş, bronz madalya kazandı
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede erkekler kumite +75 kiloda Uğur Aktaş, bronz madalya kazandı
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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