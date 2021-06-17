Olimpiyatlarda ilk defa yer alacak 3x3 basketbolun programı belli oldu

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda ilk defa olimpik spor olarak yer alacak 3x3 basketbolda ilk maç kadınlarda ev sahibi Japonya ile Rusya arasında oynanacak.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda ilk defa olimpik spor olarak yer alacak 3x3 basketbolda ilk maç kadınlarda ev sahibi Japonya ile Rusya arasında oynanacak. Tokyo'da 24 Temmuz tarihinde oynanacak maç, olimpiyat tarihindeki ilk 3x3 basketbol maçı olarak tarihe geçecek.

Tokyo 2020'de kadınlarda ve erkeklerde 8'er olmak üzere toplamda 16 takım mücadele edecek. Maçlar 24-28 Temmuz tarihleri arasında oynanacak. Kadınlarda; Rusya, Çin, Moğolistan, Romanya, Amerika, Fransa, Japonya ve İtalya yer alacak olup, erkeklerde; Sırbistan, Rusya, Çin, Japonya, Polonya, Hollanda, Letonya ve Belçika ülkeleri mücadele edecek.

Olimpiyat Oyunları'nda 3x3 basketbol için kura çekilmeyecek, çünkü 8'er takım da ilk üç buçuk gün boyunca tek bir grupta birbirleriyle oynayacak ve 4. günde gruplarını 3 ve 6. sıra arasında bitiren takımlar için tekli eleme sistemine göre eşleşecek. Gruplarını ilk 6 sırada bitiren takımlar eleme turuna yükselirken, 1 ve 2. sıradaki takımlar direkt yarı finale yükselecek ve 7 ile 8. sıradaki takımlar elenecek.

Yarı finaller ve tüm madalya maçları 28 Temmuz'da oynanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı