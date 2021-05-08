Olimpiyatlarda bir BAÜN'lü daha
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Olimpiyatlarda bir BAÜN'lü daha

Olimpiyatlarda bir BAÜN'lü daha
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bulgaristan başkenti Sofya'da devam eden Tokyo Olimpiyatları Kalifikasyon Turnuvası'nda kadınlarda Avrupa ve dünya şampiyonu, Balıkesir Üniversitesi mezunu milli sporcu Yasemin Adar finale yükselerek Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı kazandı.

Bulgaristan başkenti Sofya'da devam eden Tokyo Olimpiyatları Kalifikasyon Turnuvası'nda kadınlarda Avrupa ve dünya şampiyonu, Balıkesir Üniversitesi mezunu milli sporcu Yasemin Adar finale yükselerek Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı kazandı.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, Tokyo Olimpiyatları'na katılım hakkı kazanan milli sporcu Yasemin Adar'ı başarısından dolayı tebrik etti. Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, "Daha önce de öğrencimiz Kerem Kamal olimpiyatlara katılma hakkı elde ederek bizleri sevindirmişti. Şimdi de mezunumuz, ilklere imza atan şampiyon güreşçimiz Yasemin Adar başarısı ile bizleri gururlandırdı. Her iki sporcumuz ile Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil edecek milli sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.

Balıkesir Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunlarından olan Yasemin Adar'ın ismi mezun olduğu okulda spor tesisine verilmişti. - BALIKESİR

Olimpiyatlarda bir BAÜN'lü daha

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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