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Olimpiyatlara hazırlanan sporcular doğayı da koruyor

Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi(TOHM) Kayseri'de faaliyet gösteren Atletizm, Taekwondo ve Yüzme branşı sporcular, dağıtılan ara öğünlerle hem enerji depoluyor hem de doğayı koruyor.

14.01.2020 09:44 | Son Güncelleme: 14.01.2020 09:49
Olimpiyatlara hazırlanan sporcular doğayı da koruyor

Olimpiyat Hazırlık Merkezi(TOHM) 'de faaliyet gösteren Atletizm, Taekwondo ve Yüzme branşı sporcular, dağıtılan ara öğünlerle hem enerji depoluyor hem de doğayı koruyor.


Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde antrenmanlarını yapan sporculara ihtiyaç duydukları enerji ve besin öğelerini desteklemek amacıyla ara öğünler veriliyor. Diyetisyenler tarafından sporcuların branşlarına uygun olarak hazırlanan ara öğünler haftalık olarak sporculara dağıtılıyor.


Dağıtımı yapılan ürünler plastik poşetler yerine artık bez çantalarla veriliyor. Bu çantalarla doğaya verilen zararın en aza indirgenmesi hedeflenirken sporcular da doğayı koruma konusunda duyarlı davranıyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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