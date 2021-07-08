Olimpiyatlara günler kala Japonya'nın en büyük havaalanı terk edilmiş izlenimi veriyor
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Olimpiyatlara günler kala Japonya'nın en büyük havaalanı terk edilmiş izlenimi veriyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tokyo Olimpiyatları'na sayılı günler kala, Japonya'nın en büyük havaalanı olan Narita Uluslararası Havaalanı terk edilmiş izlenimi verdi.

Tokyo Olimpiyatları'na sayılı günler kala, Japonya'nın en büyük havaalanı olan Narita Uluslararası Havaalanı terk edilmiş izlenimi verdi. Seyahat kısıtlamaları nedeniyle boş kalan havaalanında alışılmadık görüntüler kaydedildi.

Korona virüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları için geri sayım sürerken, ülkenin en büyük havaalanı olan Tokyo yakınlarındaki Narita Uluslararası Havaalanı'da sıra dışı görüntüler kaydedildi. Salgın tedbirleri kapsamında uygulanan seyahat kısıtlamaları nedeniyle sınırlarını yabancı ziyaretçilere kapatan Japonya'da, her yıl milyonlarca yolcunun kullandığı dev havaalanı adeta terk edilmiş izlenimi verdi. Sınırlı sayıda havayolu şirketinin uçuş gerçekleştirdiği havaalanında restoran ve benzeri işletmelerin de müşteri azlığı nedeniyle kapalı kalmayı tercih ettiği gözlendi.

"BU KADAR BOŞ GÖRMEMİŞTİM"

Tanık olduğu manzara karşısında şaşırdığını söyleyen Haruka Okazaki, "Burasını daha önce hiç bu kadar boş görmemiştim. Ayrıca uçuş öncesinde sıra dışı güvenlik prosedürleri uygulanıyor" ifadelerini kullandı. Bir yakınını uğurlamak üzere havaalanına geldiğini kaydeden Hisashi Matsuya da, "Neredeyse kimse yok. Açılışına 2 hafta kalan olimpiyatlar öncesinde böyle bir manzara görmek şaşırtıcı" şeklinde konuştu.

SAYILI GÜN KALDI

2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları sporcular, ulusal olimpiyat komiteleri ve dünya kamuoyunun Covid-19 salgını nedeniyle dile getirdiği endişelerin ardından bu yıla ertelenmiş, olimpiyat oyunlarının 23 Temmuz - 8 Ağustos 2021, paralimpik oyunlarının ise 24 Ağustos - 5 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirileceği açıklanmıştı. Japonya hükümeti ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) organizasyonun erteleme kararının ardından planlandığı şekilde gerçekleştirileceğine dair kararlılığını yinelerken, Japonya'daki sağlık meslek örgütleri başta olmak üzere bazı kamuoyu kesimleri potansiyel risk nedeniyle dev organizasyonun iptal edilmesi çağrısında bulunmuştu.

Japonya'da Covid-19 vakalarının toplam sayısı dün itibariyle 812 bin 287'ye ulaşmış, ölü sayısı da 14 bin 916'ya yükselmişti.

(Burak Ersoy/İHA)

Olimpiyatlara günler kala Japonya'nın en büyük havaalanı terk edilmiş izlenimi veriyor
Olimpiyatlara günler kala Japonya'nın en büyük havaalanı terk edilmiş izlenimi veriyor
Olimpiyatlara günler kala Japonya'nın en büyük havaalanı terk edilmiş izlenimi veriyor
Olimpiyatlara günler kala Japonya'nın en büyük havaalanı terk edilmiş izlenimi veriyor
Olimpiyatlara günler kala Japonya'nın en büyük havaalanı terk edilmiş izlenimi veriyor
Olimpiyatlara günler kala Japonya'nın en büyük havaalanı terk edilmiş izlenimi veriyor
Olimpiyatlara günler kala Japonya'nın en büyük havaalanı terk edilmiş izlenimi veriyor
Olimpiyatlara günler kala Japonya'nın en büyük havaalanı terk edilmiş izlenimi veriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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