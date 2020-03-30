Olimpiyatlar ne zaman yapılacak? 2020 Tokyo Olimpiyatları hangi tarihte başlıyor? Tokyo Olimpiyatları başlama tarihi belli oldu mu? 2020 Olimpiyatları
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Tokyo, Güncel

Olimpiyatlar ne zaman yapılacak? 2020 Tokyo Olimpiyatları hangi tarihte başlıyor? Tokyo Olimpiyatları başlama tarihi belli oldu mu? 2020 Olimpiyatları

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın yapılacağı tarih açıklandı. 2020 Tokyo Olimpiyatları hangi tarihte düzenlenecek? Detaylar haberimizde.

30.03.2020 16:56 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:56
Olimpiyatlar ne zaman yapılacak? 2020 Tokyo Olimpiyatları hangi tarihte başlıyor? Tokyo Olimpiyatları başlama tarihi belli oldu mu? 2020 Olimpiyatları

Koronavirüsün tüm dünyayı etkisi altına alması dolayısıyla hemen hemen her şey gibi spor faaliyetleri de durdurulmuştu. Ligler etlenemiş, büyük katılımcılı spor müsabakaları da durdurulmuştu. Olimpiyat komitesi bugün yaptığı açıklama ile 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın hangi tarihte yapılacağını açıkladı.

2020 TOKYO OLİMPİYATLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

IOC, Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC), Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi, Tokyo Şehir Hükümeti ve Japonya Hükümeti gerçekleştirilen toplantı sonucunda, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ve 2020 Paralimpik Oyunları için yeni tarihler belirlenmiş oldu. IOC'den yapılan açıklamada, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 23 Temmuz - 8 Ağustos 2021 tarihleri arasında, Paralimpik Oyunları'nın ise 24 Ağustos - 5 Eylül 2021 tarihleri arasında düzenleneceği açıklandı.

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com

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