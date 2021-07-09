Olimpiyatlar için ilk kafile Tokyo'ya gitti

Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele edecek milli yelkenci Alican Kaynar, Japonya'ya gitti.

Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele edecek milli yelkenci Alican Kaynar, Japonya'ya gitti.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamada, "2020 Olimpiyat Oyunları'na katılmak üzere ülkemizden ilk kafile Tokyo'ya gitti." denildi.

Alican Kaynar'ın yanı sıra Türkiye Yelken Federasyonu Sportif Direktörü Fatih Özmen ve kondisyoner Turgay Aslanyürek'in yer aldığı kafilenin Tokyo'ya ulaştığı ifade edildi.

Milli yelkenci Alican Kaynar, Tokyo yolculuğu öncesi yaptığı açıklamada, "Uzun zamandır hazırlandığımız ve çok emek harcadığımız olimpiyatlar sonunda geldi. Önümüzde iki haftalık bir hazırlık dönemi olacak ve daha sonra yarışlar başlayacak. Hepimiz heyecanlı ve aynı zamanda azimliyiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar