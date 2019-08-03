"Olimpiyatlar 12 yaşımdan beri hayalim!"

Hande Baladın, birkaç sene öncesine kadar milli takımımızın en genç oyuncusuydu. Şimdiyse özellikle Galatasaray’da geçirdiği son sezondan sonra takımın tecrübelilerinden biri oldu. 2016 Olimpiyat Elemeleri ve 2017 Avrupa Şampiyonası kadrolarında da bulunan Hande, bu yaz için de çok heyecanlı ve umutlu.





2017 U23 Dünya Şampiyonası’nda “En İyi Smaçör” ve “En Değerli Oyuncu” seçilen Hande Baladın’la olimpiyat elemeleri öncesinde buluştuk.







Geçen yaz Meliha İsmailoğlu ile smaçör hattında iyi bir ikili olmuştunuz. Bu yaz ise sakatlığın sebebiyle son dönemde pek süre alamadın. Şu an kendini nasıl hissediyorsun?





Ameliyat sürecim beni başlarda etkiledi tabii ki. Çin’de ve Tayland’da yaşadığım zorluklar yüzünden ameliyat olmam gerekti. Toplamda beş hafta boyunca tam performansla antrenman yapamadım. İzmir’deki kampta açıkçası biraz zorlandım. Performansım biraz düşüktü ve bu da beni motivasyon olarak kötü etkiledi. Ama şu an kendimi gayet iyi hissediyorum. İtalya’da yaptığımız hazırlık maçlarında VNL’in başındaki performansıma yaklaştığımı söyleyebilirim. Ki Giovanni (Guidetti) de böyle söylüyor!





Sezon içinde seni Galatasaray’da çok önemli bir rolde izledik ve düzenli oynama fırsatı buldun. Bu durumun kendi kariyerine ve milli takıma etkisini nasıl değerlendiriyorsun?





Galatasaray’daki sezonum benim için çok iyiydi. Çünkü düzenli oynadığımda neler yapabileceğimi gösterdim. Maça kötü başladığımda sonrasında nasıl toparlanmam gerektiğini öğrendim. Şimdi orada öğrendiklerimi milli takımda göstermeye çalışacağım.





Olimpiyatlara gelecek olursak, bu genç takım için olimpiyatlar çok büyük bir fırsat. Senin hedeflerin neler?





Olimpiyatlara gidebilmek, benim 12 yaşında kurmaya başladığım bir hayaldi. 2016 Rio elemelerinde de kadroya alınmıştım fakat aldığımız yenilgiden dolayı Rio’ya gidememiş ve çok üzülmüştük. Şimdiyse tekrar bir şansımız var. Hatta iki şansımız var. Bunu iyi kullanıp orada bulunmak istiyoruz. Konuşurken bile tüylerim diken diken oluyor!





Ankara’da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için neler dersin?





Ankara’da kendi seyircimizin önünde olacak olmamız büyük bir avantaj. Bu bizi özellikle geriye düştüğümüz zamanlarda motive ediyor. Herkesin bizi desteklemesini bekliyoruz!