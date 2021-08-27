Olimpiyat yıldızlarına BUÜ'den ödül
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Olimpiyat yıldızlarına BUÜ'den ödül

Olimpiyat yıldızlarına BUÜ'den ödül
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunlarında Türkiye'yi temsil ederek başarılı olan sporcuları, öğrencisi oldukları Bursa Uludağ Üniversitesi unutmadı.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunlarında Türkiye'yi temsil ederek başarılı olan sporcuları, öğrencisi oldukları Bursa Uludağ Üniversitesi unutmadı. BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz tarafından olimpiyat yıldızı öğrencilere dizüstü bilgisayar hediye edildi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında ülkemize Gümüş ve Bronz madalya getiren Bursa Uludağ Üniversitesi öğrencisi milli sporcular Eray Şamdan kazandığı gümüş madalya ile ve Hatice Kübra İlgün ise kazandığı bronz madalya ile Olimpiyat Oyunlarında madalya kazanan ilk sporcu öğrenciler olarak bir ilke imza attı ve Bursa Uludağ Üniversitesi tarihine geçti.

Yüzme erkekler 200m Kurbağalama elemelerinde BUÜ'lü Berkay Ömer Öğretir, 02: 10.73'lük derecesi ile 8. sırada yer aldı.

Olimpiyat yıldızı Bursa Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri Eray Şamdan, Hatice Kübra İlgün ve Berkay Ömer Öğretir'e rektörlük binasında düzenlenen törende Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz tarafından dizüstü bilgisayar hediye edildi. Törene Bursa Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Prof.Dr. Süleyman Şahin, Milli Olimpiyat Komitesi üyeleri, Bursa Uludağ Üniversitesi senatörleri, Bursa Büyükşehir Belediye Spor Başkanı ve sporcu antrenörleri katıldı.

Törende konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz "Öğrencilerimizi Tokyo'daki mücadelelerini büyük heyecanla takip ettik. Kazandıkları başarılarla ülkemizin yüz akı oldular. Başka gençler için rol model oldular. Ülkemiz yangın ve sel felaketiyle boğuşurken adeta içimize su serptiler, bir an olsun içimizin ferahlamasını sağladılar. Üniversitemiz tarihine geçmelerinden dolayı da kendilerini kutluyorum. Onların hiçbir zaman unutulmamaları için öğrencisi oldukları Spor Bilimleri Fakültesinin salonlarına isimlerini vereceğiz. Bizlere bu gururu yaşattıkları için değerli öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Başta aileleri olmak üzere bu başarıları kazanmalarında katkısı olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Şahin ise konuşmasında, "Öncelikle şampiyonlarımızı kutluyorum. Onlar Tokyo'da bayrağımızı dalgalandırarak ülkemiz için büyük bir iş başardılar. 2024'te düzenlenecek Paris Olimpiyat Oyunlarında onlardan altın madalya sözü aldık. Onlara güveniyoruz ve başaracaklarından eminiz. Gençlerimizi unutmayarak bu güzel hediyelerle onları misafir ettiğiniz için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - BURSA

Olimpiyat yıldızlarına BUÜ'den ödül

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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