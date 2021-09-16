Olimpiyat vizesi için mücadele eden milli sporcu düğününü yapıp kampa döndü

Almanya'da yapılacak kota yarışmasında 2022 Pekin Kış Olimpiyatları vizesi alabilmek için mücadelede edecek Artistik Buz Pateni Milli Takımı sporcusu Sinem Pekder, çalışmalarını aksatmamak için düğününü yapıp kampa döndü.

Türkiye Artistik Buz Pateni Milli Takımı'nın aralarında Sinem Pekder'in de bulunduğu 7 sporcusu, Çin'de düzenlenecek Pekin Kış Olimpiyatları öncesi 21-25 Eylül'de Almanya'daki kota yarışları için 8 Eylül'de Samsun'da hazırlık kampına girdi.

Kampta antrenmanlarını sürdüren milli takımın başarılı sporcusu Sinem, önceden planlanması nedeniyle izin alarak 10 Eylül'de Ankara'daki düğününe katıldı.

Düğünün ardından balayına gitmeyen milli sporcu, antrenmanlarını aksatmamak için yeniden Samsun'a gelerek 13 Eylül'de kampa katıldı.

Milli sporcu Sinem Pekder, AA muhabirine, 20 yıldır buz patenti sporunu yaptığını söyledi.

Buz sporlarıyla, Kocaeli'nde ailesiyle 6 yaşında yaşadığı 1999 depremi sonrasında güvenli diye sığındığı salonda tanıştığını anlatan Sinem, "Depremin olumsuz etkilerinden kurtulmak için aktivite amaçlı bu spora başladım. Depremden sonra girdiğim buz pateni salonundan bir daha çıkamadım. Zamanımın çoğu bu sporla uğraşmakla geçiyor." dedi.

Sinem Pekder, elektrik elektronik mühendisi olan eşi Berk Pekder ile Ankara'da düğün yapmaya karar verdiklerini belirterek, "Kota yarışmalarına Ankara'da hazırlanacaktık ama salonun bakıma alınması üzerine kamp programı değişti. Milli takım kafilesi olarak Samsun'a geldik. Bu nedenle kamptan birkaç gün izin alarak düğün yapmaya gittim. Düğünün hemen ardından yeniden kampa katıldım. Bir hafta sonra ise olimpiyat vizesi almak için Almanya'da yarışa gideceğim." ifadesini kullandı.

Eşinin en büyük destekçisi olduğuna işaret eden milli sporcu, "Düğünden sonra onu bıraktım evde. O misafirlerle ilgilendi, ben kampa geldim. Balayına gidemiyoruz. Eşime düğün hediyesi olarak kış olimpiyatları kotasını götürmek istiyorum." diye konuştu.

Milli takım antrenörü Umur Taşdelen ise Sinem'in düğününü çok önceden planladığını, düğünün ardından yeniden çalışmalara katıldığını vurgulayarak, "Sinem zorlu bir süreç yaşadı ama motive şekilde antrenmanlara yeniden katıldı. İnşallah olimpiyat vizesini de alacak." dedi.