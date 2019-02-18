Olimpiyat Trafiğine Japonya'dan İlginç Çözüm

Tokyo'da gerçekleştirilecek 2020 olimpiyatları süresince yoğun trafik sıkışıklığı bekleyen yerel hükümet, şirketlerden çalışma saatlerini değiştirerek ve evden çalışmayı teşvik ederek, trafiğin azaltılmasına katkı sağlamasını isteyecek. Ayrıca şirketlere, çalışanlarını olimpiyat döneminde yaz tatiline çıkarmaları için çağrı yapılacak.

2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları için hazırlıklara devam eden Japonya, olimpiyatlar süresince yaşanması beklenen aşırı trafik sıkışıklığına çare arıyor. Sporcular ve izleyiciler dahil 10 milyon katılımcının beklendiği olimpiyatlar süresince yaşanacak trafik yoğunluğunu önlemek için, Tokyo yerel hükümeti iş dünyası ile iş birliği yapacak.

Trafik talep yönetimi

Tokyo yerel hükümeti, Olimpiyat Düzenleme Komitesi ve merkezi hükümetin ilk kez geçen Ağustos ayında duyurduğu ve 'trafik talep yönetimi' olarak adlandırmayı planladığı proje ile karayollarında ve demiryollarında yaşanacak yoğunluğun azaltılması amaçlanıyor. Proje kapsamında, yerel hükümet yetkilileri, Tokyo'da düzenlenecek seminerde Japonya İş Federasyonu'na üye şirketleri projeye destek vermeye davet edecek. Toplantıya Tokyo Valisi Yuriko Koike de katılacak.

Çalışma saatlerinde değişiklik

İşletmelerden, çalışma saatlerini değiştirmelerini ve çalışanlarını yaz tatiline çıkarmalarını talep edecek olan Tokyo yönetimi, evden çalışmanın teşvik edilmesini de isteyecek. Ayrıca firmaların ürün dağıtım saatlerinde ve rotalarında da değişiklik çağrısı yapılacak.

Yetkililer, ayrıca yoğun trafiğe sahip alanlarda ve etkinlik mekanlarının yoğunlaştığı bölgelerde bilgilendirici seminerler düzenlemeyi planlıyor. - TOKYO

Kaynak: İHA