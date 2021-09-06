Olimpiyat standartlarında yüzme havuzu Keçiören'de
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Olimpiyat standartlarında yüzme havuzu Keçiören'de

Olimpiyat standartlarında yüzme havuzu Keçiören'de
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet veren Etlik Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi'nin dünya standartlarında müsabakalara ev sahipliği yapacak bir donanıma sahip. Tesiste yer alan diğer spor ve sosyal imkanlar vatandaşların modern bir ortamda spor yapmalarını sağlıyor.

Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet veren Etlik Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi'nin dünya standartlarında müsabakalara ev sahipliği yapacak bir donanıma sahip. Tesiste yer alan diğer spor ve sosyal imkanlar vatandaşların modern bir ortamda spor yapmalarını sağlıyor.

Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet veren Etlik Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi içinde yüzme havuzu, eğitim havuzu, kule atlama havuzu, bay ve bayan fitness salonu, step-aerobik salonu, bay ve bayan sauna, kreş, masaj salonu ve dinlenme odası bulunuyor. Burada yer alan olimpik havuz farklı yaş kategorilerinden ve birçok branştan sporcuların katıldığı Türkiye şampiyonalarına ev sahipliği yapıyor. Tesiste yer alan spor merkezleri ise vatandaşların modern ve ferah bir ortamda spor yapmalarına imkan tanıyor.

Yüzme havuzu ve spor tesisinin dünya standartlarında etkinliklere ev sahibi yapacak donanımda olduğunu aktaran Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Etlik'te bulunan yüzme havuzumuzun Türkiye'de eşi benzeri yok. Bu tesisimiz Dünya Olimpiyat Şampiyonlarının yapılacağı standartlara sahip. Tesislerimizi ticari amaçlar için değil; Türkiye, Dünya ve Olimpiyat şampiyonalarına sporcu yetiştirmek için yaptık" diye konuştu.

Tesisleşmeye devam

Çocukları ve gençleri spor yapmaya teşvik etmek ve kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için ilçedeki tesisleşme çalışmalarına hız kazandırdıklarını belirten Altınok, "Çocuklarımızı ve gençlerimizi nitelikli bir şekilde yetiştirmeliyiz. Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonlarını şehrimizden çıkarmak için Keçiören Belediyesi olarak tesisleşme anlamında büyük yatırımlar yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl 50 milyon liralık spor yatırımımız vardı. 2021 yılı tamamlandığında 80 milyon TL'lik spor yatırımı yapmış olacağız. Bu kapsamda Keçiören'e 5 adet daha kapalı spor tesisi kazandıracağız. Okullarımızın bahçesindeki kapalı spor salonlarımızı da Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile iş birliği yaparak yeniledik. Tesislerimizin kapısı spor yapmak isteyen gençlerimize sonuna kadar açık. Bu çalışmalarımızda bizlere destek veren Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve Gençlik Spor İl Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Olimpiyat standartlarında yüzme havuzu Keçiören'de
Olimpiyat standartlarında yüzme havuzu Keçiören'de
Olimpiyat standartlarında yüzme havuzu Keçiören'de
Olimpiyat standartlarında yüzme havuzu Keçiören'de
Olimpiyat standartlarında yüzme havuzu Keçiören'de

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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