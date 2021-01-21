Olimpiyat Stadı'nda kritik maç başladı! Canlı anlatım

Lider Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk oluyor. Son 7 maçtan 6 galibiyet çıkaran Sergen Yalçın'ın ekibi, Fatih Karagümrük engelini de aşarak liderliği devam ettirmek istiyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük, sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor.

Ligde oynadığı son 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik alarak oldukça formda bir dönem geçiren siyah-beyazlılar, Karagümrük karşısında da 3 puan alarak liderliğini sürdürmeyi hedefliyor. Geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği'ni yenerek üst sıraları zorlamaya devam eden Fatih Karagümrük de sahaya 3 puan parolasıyla çıkıyor.

BEŞİKTAŞ'TA 3, KARAGÜMRÜK'TE 5 EKSİK

Beşiktaş'ta Fabrice N'Sakala, Ajdin Hasic ve Güven Yalçın Karagümrük maçının kadrosunda yer almazken ev sahibi ekipte kart cezalıları Enzo Roco, Jure Balkovec ve Vato Arveladze ile sakatlıkları bulunan Ervin Zukanovic ve Yannis Salibur Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

İki takımın sahaya çıktığı 11'ler şöyle;

FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Alparslan, Koray, Fatih, Campi, Ndiaye, Hedenstad, Bertolacci, Ndao, Borini, Sobiech.

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Mensah, Larin, N'Koudou, Aboubakar

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 13: Atiba'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Aboubakar, rakibinden sıyrılıp topu penaltı noktasına doğru çıkarttı. Topla uygun durumda buluşan Atiba'nın vuruşu yandan auta gitti.

Dakika 23: Alparslan Erdem sol kanattan bir kez daha köşe vuruşunu kullandı. Arka direğe doğru düşen topu savunma karşıladı. Atağın devamında sol kanattan Borini'nin ortasında ön direkte N'Diaye kafayı vurdu ama çerçeveyi bulamadı.

Dakika 29: Hızlı gelişen Karagümrük atağında Ndiaye'nin pasıyla sol kanattan ceza sahasına sokulan Borini'nin yerden vuruşu kaleci Ersin'de kaldı.