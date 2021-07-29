Olimpiyat sporcusu Nafia Kuş'a moral karşılaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Olimpiyat sporcusu Nafia Kuş'a moral karşılaması

Olimpiyat sporcusu Nafia Kuş'a moral karşılaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye'yi olimpiyatlarda tekvandoda temsil eden Nafia Kuş, Adana'da çiçeklerle karşılandı.

Türkiye'yi olimpiyatlarda tekvandoda temsil eden Nafia Kuş, Adana'da çiçeklerle karşılandı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 4. gününde +67 kiloda mücadele eden milli tekvandocu Nafia Kuş, son 16 turunu geçemeyerek elendi. Tokyo'dan Adana'ya geri gelen Nafia'yı Adana Havalimanı'nda Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Caner Taymış, Adana TOHM Koordinatörü Mehmet Çekem ve ailesi karşıladı.

Havalimanına gelişinde çiçeklerle karşılanan Nafia Kuş, maç esnasında heyecanının tavan yaptığını ifade ederek, "Bu benim ilk olimpiyat tecrübemdi. Biraz heyecan, biraz da maç öncesi yaşadığım hafif sakatlığın etkisiyle ilk olimpiyatımda ülkeme madalya getirme şansını kaybettim. Fakat her şeye rağmen bize inanarak, tam destek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Caner Taymış, Nafia'nın Adana'yı gururlandırdığını belirterek, "Nafia olimpiyata gitmeyi başararak, Adanalı diğer sporcu kardeşleri için bir rol model olmuştur. İlk olimpiyatında alamadığı madalyayı bir sonraki olimpiyatta elde edeceğine inancımız tamdır. Daha önce elde ettiği başarılarının yanına bu olimpiyatta ekleyemediği olimpiyat madalyasını inşallah bundan sonraki olimpiyatta ekleyecektir. Bir kez daha olimpiyatlara gitme başarısını gösteren Nafia kardeşimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fazıl Küçük Ersin Tatar İlham Aliyev Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Reynmen Müge Anlı Fatma Girik Demet Akalın
Spor Ali Koç Aytaç Kara Metin Oktay Hakan Reçber Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Olimpiyat sporcusu Nafia Kuş'a moral karşılaması - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 14:58:04. #1.14#

title