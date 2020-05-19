Olimpiyat sporcuları, 19 Mayıs'ı atlama kulelerinde İstiklal Marşı okuyarak kutladı (3) Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars, Ardahan ve Iğdır'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, stadyumlarda okunan İstiklal Marşı ile coşkuyla kutlandı.

Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars, Ardahan ve Iğdır'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, stadyumlarda okunan İstiklal Marşı ile coşkuyla kutlandı. Erzurum'da yeni tip koronovirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alanlarda kutlanamayan 19 Mayıs, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce çeşitli etkinliklerle kutlandı. Saatler 19.19'u gösterdiğinde milli sporcular Kazım Karabekir Stadyumu'nda, Palandöken ilçesindeki Kiremitliktepe atlama kulelerinde de olimpiyat sporcuları dev Türk bayrağı ve Atatürk portresi açarak İstiklal Marşı'nı okudu. Etkinlikler, AA ekibince drone ile görüntülendi. Kaynak: AA