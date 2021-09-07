Olimpiyat Şampiyonundan Müdür Ekici'ye ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Olimpiyat Şampiyonundan Müdür Ekici'ye ziyaret

Olimpiyat Şampiyonundan Müdür Ekici'ye ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'ndan altın madalya alarak Türkiye'yi bir kez daha gururlandıran Goalball Kadın Milli Takımı ülkeye döndü.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'ndan altın madalya alarak Türkiye'yi bir kez daha gururlandıran Goalball Kadın Milli Takımı ülkeye döndü. Milli Takım oyuncusu Şeydanur Kaplan'ı İl Milli Eğitim Müdürü makamında kabul etti.

İlimiz Eğitim Kurumları Yaptırma ve Yaşatma Derneği Denizli Görme Engelliler Okulu Spor Kulübü Sporcusu ve aynı zamanda Şampiyon Goalball Kadın Milli Takım oyuncusu Şeydanur Kaplan'ı İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici makamında kabul etti. Olimpiyat Şampiyonumuzu kapıda karşılayan İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici "Ülkemize ve şehrimize büyük bir gurur yaşattınız. Olimpiyat Şampiyonu Milli Takımımızdan bir oyuncumuzunda şehrimizden olması bizlerde ayrı bir sevinç yaşattı. Şeynanur ile olimpiyatlar öncesi ilk buluşmamızda Denizli'ye madalya ile döneceğiz sözü vermişti. Olimpiyatlarda madalyayı aldığı anda çok duygulandım. Ülkemiz adına şehrimiz adına çok güzel bir başarıya imza attılar. İlimiz Eğitim Kurumları Yaptırma ve Yaşatma Derneği Denizli Görme Engelliler Okulumuz akademik alanda başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif alanda da büyük başarılara imza atıyor. Şeydanur ve takım arkadaşları bize bir kez daha "Hayatta Engel Yoktur" mesajını verdi" dedi.

"Hayallerimizin gerçek olması bizi çok sevindirdi"

Şampiyonluğun hayallerini süslediğini belirten Olimpiyat Şampiyonu Şeydanur Kaplan, "Uzun süre olimpiyatlara hazırlandık. Takım olarak şampiyon olacağımıza inandık. Şampiyonluk hayallerimizi süslüyordu. Hayallerimizin gerçek olması bizi çok sevindirdi. Tüm ülkenin desteğini arkamızda hissettik. Şampiyon olduktan sonra İstiklal Marşımız okunurken tüm olimpiyat serüvenimiz film şeridi gibi gözümün önünden geçti" dedi. - DENİZLİ

Olimpiyat Şampiyonundan Müdür Ekici'ye ziyaret
Olimpiyat Şampiyonundan Müdür Ekici'ye ziyaret
Olimpiyat Şampiyonundan Müdür Ekici'ye ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı Derya Baykal Yeşim Salkım Şeyma Subaşı
Spor Marcao Fatih Terim Çağdaş Atan Burak Yılmaz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Olimpiyat Şampiyonundan Müdür Ekici'ye ziyaret - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 16:34:50. #1.16#

title