Olimpiyat şampiyonundan İbanoğlu'na ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Olimpiyat şampiyonundan İbanoğlu'na ziyaret

Olimpiyat şampiyonundan İbanoğlu'na ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunlarında ülkemize altın madalya kazandıran Goalball Milli Takımının Denizlili sporcusu Şeyda Nur Kaplan, ayağının tozu ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu'nu ziyaret edip duygularını paylaştı.

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunlarında ülkemize altın madalya kazandıran Goalball Milli Takımının Denizlili sporcusu Şeyda Nur Kaplan, ayağının tozu ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu'nu ziyaret edip duygularını paylaştı.

Olimpik ve Paralimpik Oyunlar tarihinde Türkiye'nin altın madalya kazanan tek takımı olan Goalball Kadın Milli takımı şampiyonluk coşkusunu yaşıyor. Önceki gün yurda gelişlerinde görkemli bir şekilde karşılanan Milli Sporcular, yaşadıkları şehirlerde de coşkuyla karşılandı. Denizlili sporcu Şeyda Nur Kaplan içinde ailesi, sevenleri ve taraftar grupları tarafından gece saatlerinde otogarda karşılama programı yapıldı.

Kaplan, "Şampiyonluk tek düşüncemizdi"

Goalball Milli Takımının şampiyon sporcusu Şeyda Nur Kaplan ayağının tozuyla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu'nu ziyaret etti. Babası Murat Kaplan ve Antrenörü Hüseyin Atmaca'nın da eşlik ettiği ziyarette milli sporcu, Tokyo serüvenini ve şampiyonluğun geliş sürecini İbanoğlu ile paylaştı. 2016 Rio Paralimpik oyunlarında şampiyon olduklarını ve 2020 Tokyo'ya bu sorumluluk ve bilinç ile gittiklerini aktaran Şeyda Nur Kaplan, takım olarak motive olduklarını ve hedefe ulaştıklarını belirtti. Dünyanın en büyük spor organizasyonunda bayrağımızı dalgalandırmak ve İstiklal Marşını okumanın bambaşka bir duygu olduğunu söyleyen milli sporcu, aileleri de çocukların spor yapması için teşvik edici olmaya çağırdı.

İbanoğlu "Goalball takımımızla gurur duyduk"

Olimpiyat sürecinde milli sporcularımızın her birinin ayyıldızlı formanın hakkını verdiğini söyleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, Goalball Milli Takımının maçlarını ayrı bir heyecan içinde takip ettiklerini belirtti. Takım halinde verilen mücadele ve kazanılan altın madalya ile gurur duyduklarını dile getiren İbanoğlu, başarının mimarlarından Şeyda Nur Kaplan'ı, ona destek olan ailesi ve antrenörünü tebrik etti. "Tokyo'da beraber olamasak ta tüm ülke, tek yürek yanınızdaydık" diyen İbanoğlu, kazanılan her başarının yeni başarılar için bir kapı olduğunu sözlerine ekledi. - DENİZLİ

Olimpiyat şampiyonundan İbanoğlu'na ziyaret
Olimpiyat şampiyonundan İbanoğlu'na ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

1999 yılındaki depremde sığındığı spor salonu hayatını değiştirdi! Şimdi olimpiyatlara hazırlanıyor
1999 yılındaki depremde sığındığı spor salonu hayatını değiştirdi! Şimdi olimpiyatlara hazırlanıyor
1999 yılındaki depremde sığındığı spor salonu hayatını değiştirdi
1999 yılındaki depremde sığındığı spor salonu hayatını değiştirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Mansur Yavaş Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Ece Üner Ferhan Şensoy Kaan Yıldırım
Spor Diego Max Meyer Umut Meraş Ozan Tufan Lionel Messi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Olimpiyat şampiyonundan İbanoğlu'na ziyaret - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 15:53:57. #1.16#

title